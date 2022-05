In Brave and Beautiful le puntate in onda prossimamente saranno ricche di accadimenti. Dopo la perdita di memoria di Tashin, Suhan e Cesur, insieme al procuratore Serhat, riusciranno a incastrare Riza. L'uomo, infatti, cadrà nella loro trappola e farà rinvenire il corpo di Adalet. A questo punto Riza verrà accusato dell'omicidio della sorella e verrà arrestato.

Cesur e Serhat sospettano che Riza abbia ucciso Adalet

La perdita di memoria di Tashin aprirà nuovi scenari in Brave and Beautiful. Suhan, infatti, troverà tra gli oggetti personali del padre il telefono su cui ci saranno molti messaggi da parte di Adalet.

Suhan, come tutti gli altri protagonisti della Serie TV turca, sarà all'oscuro del fatto che i messaggi siano stati inviati da Riza, il quale si è spacciato per la sorella. Riza, infatti, ha ucciso Adalet e ne avrà occultato il corpo. Tutti quanti crederanno ancora che la donna sia una fuggitiva, dopo essere scappata dal carcere. Suhan, a questo punto, si consulterà con Cesur sul da farsi e l'uomo consegnerà al procuratore Serhat il telefono dell'ex suocero. La polizia, quindi, avvierà le indagini per scoprire dove si nasconde Adalet. Si scoprirà ben presto che il telefono della donna si trova nell'albergo di Riza e per questo l'uomo verrà interrogato dalla polizia. Il procuratore, così come Cesur, sospetterà che Riza abbia ucciso la sorella Adalet.

Riza cade in trappola e fa ritrovare il cadavere della sorella

In Brave and Beautiful, nonostante i sospetti di Cesur e Serhat, non ci saranno ancora prove contro Riza. Per questo Serhat e Cesur metteranno in moto un piano per smascherarlo. Serhat farà credere a Riza di avere il sospetto che Cesur abbia ucciso Adalet per vendicarsi dell'assassinio del padre Hasan.

Dirà inoltre a Riza che al momento non potrà accusare Cesur, visto che il cadavere della donna non è stato ritrovato. In buona sostanza, senza il corpo di Adalet non potrà procedere contro Cesur. Ed ecco che Riza cadrà nella trappola: l'uomo ordinerà a Turan di fare in modo che la polizia ritrovi Cesur proprio nel momento in cui sta scavando per dissotterrare il corpo di Adalet.

Con questo gesto Riza firmerà la sua condanna.

Riza arrestato per l'omicidio di Adalet: spoiler Brave and Beautiful

Dopo il ritrovamento del cadavere di Adalet, Riza verrà formalmente accusato dell'omicidio della sorella. L'autopsia confermerà che sotto le unghie della donna è presente il dna del fratello. Quindi per Riza si apriranno le porte del carcere. A questo punto sembrerà che per l'uomo non ci sia più via di scampo, ma il perfido di Brave and Beautiful potrebbe avere ancora un asso nella manica. Bisognerà attendere le prossime anticipazioni della serie tv turca per scoprire quali saranno le sue prossime mosse.