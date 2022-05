Le vicende di Brave and Beautiful continuano ad appassionare il pubblico di canale 5. Nel corso delle prossime settimane, Tashin Korludag verrà accoltellato da Reyhan, la moglie del defunto Salih. La donna vorrà vendicare la morte del marito dopo aver scoperto che proprio Tashin sarà il responsabile della sua morte. Il padre di Suhan riuscirà però a salvarsi grazie a una trasfusione di sangue e, ironia della sorte, sarà proprio Cesur il donatore.

Rehyan scopre che Tashin ha ucciso Salih: spoiler Brave and Beautiful

Continuano i colpi di scena nella soap tv turca Brave and Beautiful.

nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, Salih ha perso la vita. Tutto per colpa di Tashin. A piangere la morte di Salih non sarà solo la figlia Sirin, ma anche la moglie Reyhan. Quest'ultima non riuscirà ancora a comprendere come il marito possa essere stato coinvolto nell'omicidio di Fugen, la madre di Cesur. Nello stesso tempo sarà disperata all'idea di essere rimasta vedova. Le brutte notizie non saranno finite, visto che verrà licenziata da casa Korludag. La donna verrà però assunta da Korhan. Ben presto sia Suhan che Cesur, Sirin Korhan e Kemal, avranno la certezza che, a causare la morte di Salih, sarà stato Tashin. Non ci saranno prove per dimostrarlo. Tutti quanti decideranno comunque di mantenere segreto quanto scoperto e di non rivelare nulla a Reyhan.

Purtroppo il segreto non rimarrà tale molto a lungo visto che Cahide si lascerà sfuggire con la donna che è stato Tashin ad uccidere Salih.

Reyhan accecata dalla rabbia accoltella Tashin, lui cade a terra svenuto

La pace sarà rovinata da questa imprudenza di Cahide. Reyhan sconvolta, si armerà di un coltello e si dirigerà alla tenuta di Korludag.

Una volta trovatasi faccia a faccia con Tashin, non esiterà ad accoltellarlo. L'uomo a seguito dell'aggressione, perderà i sensi e sbatterà la testa su una pietra del giardino. Rehyan invece, fuggirà via, portandosi dietro anche l'arma con cui avrà ferito Korludag. Fortunatamente il padre di Suhan verrà prontamente soccorso da Hulya.

La donna però non avrà visto l'aggressore e di certo non sospetterà che possa trattarsi di Reyhan.

Tashin rischia di morire, a salvarlo sarà Cesur

Nel corso dei nuovi episodi di Brave and Beautiful, Tashin verrà quindi trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni saranno critiche e rischierà la vita. A seguito di una difficile operazione, per l'uomo sarà necessaria una trasfusione di sangue ma né Suhan né Korhan risulteranno essere compatibili. A sorpresa, sarà Cesur a farsi avanti, rendendosi disponibile alla donazione di sangue, visto che il suo gruppo sanguigno sarà compatibile con quello di Tashin. Un gesto che inevitabilmente colpirà nel profondo Suhan, la quale, come noto, aspetta un bambino proprio da Cesur. Resta da capire se basterà la trasfusione a salvare la vita a Tashin.