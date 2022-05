Le trame di Brave and Beautiful in onda nel corso del mese di giugno, vedranno Tashin perdere la memoria. Il padre di Korhan e Suhan, non ricorderà gli ultimi quattro anni di gira e il tutto accadrà nel momento in cui si risveglierà in ospedale dopo essere stato accoltellato da Reyhan. Della situazione approfitterà Hulya che farà credere all'uomo di essere la sua amante segreta.

Tashin rischia di morire dopo l'aggressione di Reyhan

In Brave and Beautiful, nel corso delle prossime settimane, il pubblico vedrà Reyhan accoltellare Tashin, dopo aver scoperto che Korludag è il responsabile della morte del marito.

Tashin, verrà trasportato d'urgenza in ospedale, dove verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Durante l'operazione, si renderà necessaria una trasfusione di sangue. Korhan e Suhan non risulteranno compatibili e sarà a sorpresa Cesur a donare il suo sangue per salvare la vita a Tashin. Per uno strano scherzo del destino, quindi, Alemdaroğlu salverà la vita al suo peggior nemico.

Tashin Korludag perde la memoria:spoiler Brave and Beautuful

Nel corso dei nuovi episodi in onda su Canale 5 a giugno 2022, Tashin di risveglierà dopo l'intervento ma non ricorderà gli ultimi quattro anni di vita. Una perdita di memoria che porterà Korludag senior a non ricordare neppure che ormai i figli Korhan e Suhan lo odiano.

Non avrà memoria neppure della guerra che sta portando avanti contro Cesur e Riza. Così come non ricorderà di aver sposato Adalet, la sua amante storica che, nel frattempo, sarà stata uccisa da Riza. La perdita di memoria di Tashin aprirà quindi nuovo scenari. In particolare, sarà Hulya a cercare di approfittare della situazione.

La donna, nel momento in cui verrà dimesso, gli farà credere che è lei la sua amante e che Adalet avrà lasciato il Paese nel momento in cui aveva scoperto la loro tresca.

Ovviamente sarà una bugia bella e buona, ma Hulya farà di tutto per far credere a Tashin di essere la sua amante segreta. Per non far scoprire l'inganno, gli dirà che nessuno sarà ancora a conoscenza della loro storia.

Tashin ancora non sa che Adalet è morta

In attesa di scoprire le prossime mosse di Hulya, in Brave and Beautiful la polizia sarà ancora alla ricerca di Adalet. Ancora nessuno sarà a conoscenza che la donna è stata uccisa dal fratello Riza. Quest'ultimo infatti, per depistare le indagini, ha mandato diversi messaggi a Tashin, spacciandosi per Adalet. Messaggi che Suhan troverà e che consegnerà al procuratore, in modo che la polizia possa finalmente rintracciare la matrigna.

Resta da capire se la verità sulla sua morte verrà a galla oppure no, e soprattutto se e quando Tashin recupererà la memoria.