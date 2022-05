La serie televisiva di origini turche Brave & Beautiful prosegue la propria messa in onda italiana.

Nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 1° giugno 2022, Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün) finalmente aprirà gli occhi e scoprirà il doppio-gioco del padre Tahsin (Tamer Levent). Le anticipazioni rivelano che la fanciulla, grazie a un medico, apprenderà che il perfido uomo ha inscenato una finta malattia per non farla allontanare da lui.

Anticipazioni Brave & Beautiful, puntata del 1 giugno: Cesur rinuncia a incastrare Tahsin per amore dell’ex moglie

Gli spoiler della puntata della soap opera in programmazione su Canale 5 mercoledì 1° giugno, raccontano che Cesur (Kivanc Tatlitug) per iniziare scoprirà dell'esistenza del video con cui Riza (Yiğit Özşener) ha tenuto in pugno Sühan e Tahsin: in particolare il protagonista dello sceneggiato apprenderà che il suo ex suocero rischia di finire dietro le sbarre del carcere per il suo coinvolgimento nel decesso di Salih (Okday Korunan).

Nonostante ciò Cesur non se la sentirà di incastrare il padre della sua ex moglie, visto che non avrà il coraggio di consegnare le prove incriminate alle forze dell’ordine: a fermare l’uomo saranno i sentimenti che continuerà a provare nei confronti di colei da cui ha divorziato.

Sühan scopre che suo padre l’ha presa in giro, Hulya minaccia Bulent

Intanto Sühan, dopo aver fatto il possibile per impedire al terribile Rıza di far finire in prigione suo padre con l’accusa di aver ucciso lo scagnozzo Salih farà una scoperta del tutto spiazzante.

In particolare la fanciulla, dopo aver temuto di perdere il proprio genitore a causa di una malattia incurabile, verrà a conoscenza che in realtà è stata vittima di un inganno.

La donna riceverà i risultati delle analisi di suo padre, ma non darà credito dalle parole del medico che le dirà che non esiste nessuna cura, così sceglierà di consultare un altro specialista: a questo punto infatti la menzogna di Tahsin verrà a galla.

Infine Hulya (Zeynep Kiziltan) riuscirà a ottenere un compenso, dopo aver minacciato Bulent (Serkan Altunorak) dicendogli di essere disposta a far avere a Cahide (Sezin Akbaşoğulları) la penna usb in cui confessa di aver appiccato il fuoco a casa di Cesur: in realtà la madre del piccolo Muzaffer tramerà qualcosa e darà l’impressione di voler coinvolgere anche la sua ex complice e moglie di Korhan (Erkan Avci).