Giovedì 26 maggio verrà trasmessa su Rai 1 l'ultima puntata della tredicesima stagione di Don Matteo. La penultima puntata ha riscontrato un grande successo con quasi sei milioni di spettatori e uno share del 30%. Secondo le anticipazioni dell'episodio del 26 maggio, i carabinieri avvieranno un'indagine contro Don Massimo per omissione di soccorso. Il maresciallo Cecchini difenderà immediatamente il prete. Inoltre il capitano Olivieri sarà contesa tra Sergio e Valente, mentre Valentina chiederà a Marco di ammettere di provare di sentimenti per Anna.

Trame Don Matteo: il maresciallo Cecchini impegnato nell'organizzare il matrimonio con Elisa

Il 26 maggio andrà in onda alle ore 21:25, subito dopo la fine iISoliti Ignoti- Il ritorno, la decima e ultima puntata di Don Matteo. In base alle anticipazioni dell'ultimo episodio dal titolo "Dimenticando Matteo", i carabinieri saranno convinti che Don Massimo stia nascondendo qualcosa e avvieranno a tal fine delle indagini su di lui. Verranno alla luce i numerosi incontri con una donna che è legata in qualche modo al suo passato. Tutto questo non farà altro che alimentare i dubbi sul suo operato.

Nel frattempo chi resterà al fianco del parroco sarà il maresciallo Cecchini. Quest'ultimo, infatti, ha avuto modo di parlare e conoscere meglio Don Massimo e di capirne le sue qualità umane e spirituali.

Pertanto manifesterà apertamente il suo sostegno verso di lui. In tutto questo, a causa di un equivoco sorto, il maresciallo suo malgrado sarà attivamente impegnato nell'organizzazione delle sue nozze con Elisa.

Anticipazioni televisive ultimo episodio: Anna riflette se lasciare Spoleto per iniziare una nuova vita con Valente

Secondo le anticipazioni dell'ultimo episodio, il capitano Anna Olivieri si troverà in una difficile situazione personale in quanto, dopo l'improvviso ritorno di Sergio, non saprà come comportarsi. La donna sarà confusa e rifletterà sul fatto se ci potranno mai essere le condizioni ideali per creare una famiglia insieme a lui e Ines.

Dall'altra, però, il capitano prenderà seriamente in considerazione l'idea di lasciare tutti gli affetti a Spoleto e di iniziare una nuova vita altrove insieme a Valente.

Tra le altre cose, il promo racconta che durante una cena tra Cecchini ed Elisa, un uomo chiederà alla sua fidanzata di essere sua moglie. Elisa chiederà al maresciallo di sposarsi pure loro e l'uomo risponderà di sì, ma in realtà la sua reazione è stata scaturita dalla gioia per la rete segnata da una squadra di calcio. Nardi lo inviterà a dire la verità alla sua fidanzata. In tutto questo Ines sarà felice per avere rivisto suo padre. Quest'ultimo dirà espressamente ad Anna di averla sempre amata, mentre Valentina chiederà a Marco di ammettere di provare dei sentimenti verso Anna.

Infine i carabinieri comunicheranno a Don Massimo che nei suoi confronti è stata avviata una indagine per omissione di soccorso. Cecchini difenderà subito il prete garantendo sulla sua onorabilità e sul fatto che non c'è nessuna donna nella sua vita.