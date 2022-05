Nuove notizie in arrivo per i fan di Brave and Beautiful, la Serie TV turca con Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Dal 2 giugno, infatti, le puntate si allungheranno ulteriormente, andando anche a occupare parte dello spazio lasciato vuoto da Uomini e Donne.

Il palinsesto estivo del daytime pomeridiano di Canale 5

Novità per quanto riguarda il palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. Mercoledì 1° giugno finirà ufficialmente la stagione 2021/2022 di Uomini e Donne e di conseguenza ci sarà l'inizio del palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset.

Durante tutta la stagione il dating show di Maria De Filippi verrà sostituito da Un altro domani, la nuova soap spagnola, ma visto che il giorno che segue la fine di Uomini e Donne è un festivo (la festa della Repubblica, ndr) e subito dopo arriva il weekend, si è deciso di far slittare il debutto di qualche giorno.

Così, almeno il 2 e il 3 giugno, lo spazio lasciato libero dal dating show verrà colmato da un triplo appuntamento con Una Vita, che andrà avanti fino alle ore 15:50 circa. Successivamente andrà in onda per dieci minuti il daytime de L'Isola dei Famosi e dalle ore 16 spazio a una nuova puntata di Brave and Beautiful, che andrà avanti fino alle 17:25, pronto per dare la linea a un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque.

Al momento non è ancora disponibile la programmazione a partire dal 6 giugno, quindi non si sa come evolverà ufficialmente la situazione, però è probabile che il palinsesto rimanga più o meno che così, con Un altro domani che andrà a occupare lo spazio di Uomini e Donne dalle 14:45 alle 15:50 circa.

Puntate più lunghe per la serie con Cesur e Sühan

Le puntate di Brave and Beautiful vanno ad allungarsi ulteriormente. Al momento vanno in onda episodi da circa 43 minuti, ma dal 2 giugno, pubblicità permettendo, potrebbero arrivare anche a 57 minuti.

In questo modo potrebbe anche anticiparsi la fine della serie, che potrebbe arrivare intorno alla metà di giugno.

Ma cosa arriverà poi al suo posto nel palinsesto Mediaset? Ci sarà un'altra serie turca a riempire il vuoto lasciato da Brave and Beautiful? Al momento non si sa ancora nulla di ufficiale.

Quale serie sostituirà Brave and Beautiful?

Per diverse settimane sono circolate diverse indiscrezioni in merito all'arrivo di nuove serie turche su Canale 5. Prima si è parlato di Ada Masalı, poi di Bir Zamanlar Çukurova, ma per nessuna delle due è arrivata l'ufficialità da parte dell'azienda di Cologno Monzese.

Potrebbe esserci un minimo di possibilità in più per la prima, visto che è già stata acquistata da Mediaset per il mercato spagnolo, ma per il momento occorre attendere qualsiasi tipo di conferma ufficiale.