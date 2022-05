Continua ad andare in onda su Canale 5 la serie televisiva Brave & Beautiful. Gli spoiler della puntata che il pubblico avrà modo di vedere il 17 maggio 2022, dicono che al centro della scena ci sarà ancora il decesso di Salih Turhan (Okday Korunan), morto per mano di Tahsin Korludağ (Tamer Levent), dopo aver appreso tramite Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) che è stato complice con l’uccisione di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran).

Dalle anticipazioni si evince che quest’ultimo e la sua ex moglie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) potranno avviare le loro indagini, appena arriveranno nel luogo esatto in cui il padre di Sirin (Irmak Örnek) è deceduto.

Anticipazioni Brave & Beautiful del 17 maggio: Cesur identifica un fiore grazie all’ex moglie

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 17 maggio, Cesur dopo essere stato rintracciato dall’ex moglie Sühan e appena lei lo inviterà a fare mente locale si ricorderà che quando gli inquirenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di Salih nel bagagliaio del suo furgone c’erano dei residui di un fiore viola particolare nella scarpa dell’uomo. Il protagonista, servendosi della complicità della figlia di Tahsin, la quale è piuttosto informata sulla materia, riuscirà a identificare il tipo di fiore e a capire che è stato prelevato in una località di Korludag: i due ex coniugi dopo aver unito le forze per far luce sul decesso di Salih, riusciranno a trovare il luogo in cui si è verificato il delitto.

A questo punto Cesur e Sühan vedranno delle tracce di sangue in un prato e un pallottola conficcata in un albero: Alemdaroğlu però noterà anche altri dettagli: dopo aver capito che è passata una bicicletta per bambini nella zona vedrà una gomma da cancellare sulla quale vi è scritto il nome di Alì e la classe del bambino.

La madre di Alì desta dei sospetti a Cesur e Sühan

Cesur sarà certo di poter avere un alibi, specie se Alì dovesse aver assistito al terribile delitto: per tale ragione Alemdaroğlu e la figlia di Tahsin si recheranno in fretta nella scuola elementare frequentata dal minore con l’obiettivo di riuscire a identificarlo. La madre di Alì, appena Sühan busserà alla sua porta, la manderà via nel peggiore dei modi, assicurandole che suo figlio è estraneo alla faccenda: la reazione della donna non farà che insospettire Cesur e l’ex moglie.

Nel contempo a proposito di Alì anche il perfido Riza si metterà sulle sue tracce, poiché dopo aver rivisto il filmato che ha ripreso la colluttazione tra Tahsin e il padre di Sirin si accorgerà della presenza del bambino.