Tante emozioni si vivranno nel corso delle prossime puntate di Brave & Beautiful in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della serie tv della rete ammiraglia Mediaset raccontano che Cahide farà una pesante scenata di gelosia a Korhan Korludag quando lo vedrà in compagnia di un'altra donna.

Brave & Beautiful: Cahide cade dalle scale dopo un litigio con Hulya

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano che Cahide (Sezin Akbaşoğulları) si renderà protagonista di un nuovo colpo di testa.

Tutto inizierà dal momento in cui la donna cadrà dalle scale dopo aver avuto un brutto litigio con Hulya (Zeynep Kızıltan). Difatti, quest'ultima scoprirà che la cognata di Suhan aveva stretto un'alleanza con Turan per rapire suo figlio Muzzafer. Yildirim apparirà molto spaventata, tanto da allertare subito i soccorsi per aiutare Cahide. A tal proposito, Korhan accetterà di ospitare la moglie nella sua nuova abitazione nonostante sia in corso la separazione. Tutto questo però darà adito a nuove discussioni tra i due coniugi in procinto di dirsi addio per sempre.

Korhan non riesce a perdonare la moglie

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Korhan dimostrerà di non riuscire a perdonare la moglie per aver fatto finta di essere incinta, prima di esserlo davvero, grazie alla complicità di Hulya.

Degli attriti, che aumenteranno a dismisura quando Cahide sospetterà che il marito la stia tradendo con un'altra donna. Per questo motivo, i rapporti dei due coniugi Korludag diventeranno sempre più tesi. A tal proposito, in una delle loro discussioni, il fratello di Suhan dirà a Cahide di non poterla più guardare negli occhi per aver cercato di appioppargli il piccolo Muzzafer come suo figlio.

Ma il massimo del conflitto aumenterà durante una festa organizzata da Mihriban (Devrim Yakut), intenzionata ad annunciare la sua candidatura a sindaco.

La cognata di Suhan accusa il marito di avere una relazione extraconiugale

Cahide deciderà di intervenire all'evento di Mihriban, nonostante i suoi problemi di salute legati alla gravidanza.

Ovviamente, la decisione manderà su tutte le furie Korhan. A tal proposito, la cognata di Suhan accuserà il marito di avere una relazione extraconiugale quando lo vedrà chiacchierare pacificamente con una collega. Vi anticipiamo che Cahide proverà in ogni modo a rientrare nelle grazie del giovane Korludag, ma i suoi tentativi riusciranno a riportare la serenità nel loro matrimonio?

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per vedere come evolverà questa story-line.