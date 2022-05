Anticipazioni di Beautiful imperdibili quelle della settimana che va dall'8 al 14 maggio 2022. L'attenzione è tutta su Steffy e la sua gravidanza. Thomas sa che Vinny sta nascondendo qualcosa e lo sta pressando affinché dica la verità. Ciò che verrà a galla cambierà per sempre ogni equilibrio. Nel frattempo, Steffy sarà decisa a lasciare Finn e partire con Kelly a Parigi, certa di non essere la donna giusta per lui e di costringerlo a crescere un figlio non suo. Sarà davvero la fine di un grande amore?

Steffy vuole lasciare Finn: anticipazioni Beautiful 8-14 maggio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa settimana di Beautiful svelano che Steffy avrà un intenso dialogo con Ridge. Anche se Finn le ha assicurato di amarla e di voler crescere il bambino che porta in grembo, la giovane Forrester non se la sentirà di caricare il fidanzato di una responsabilità così grande.

Sebbene a malincuore, Steffy deciderà che la cosa migliore da fare sia quella di restare sola. Comunica così a Ridge di prendere Kelly e di partire per Parigi, dove si trasferirà definitivamente.

Vinny ammette di aver falsificato il test di paternità di Steffy

Da tempo, Thomas sospetta che Vinny abbia alterato i risultati del test di paternità della sorella.

Dopo averlo pressato con domande, passerà ai fatti e si precipiterà nel suo laboratorio, deciso a fare chiarezza una volta per tutte.

Con Thomas ci sarà anche Finn: dopo averlo messo con le spalle al muro, Vinny confessa di aver falsificato il test del Dna di Steffy. La reazione di Finnegann sarà terribile, tanto da prendere a pugni colui che stava per rovinagli la vita.

Immediatamente, Finn correrà da Steffy per darle l'incredibile notizia: il bambino che aspetta è il loro e non ci sarà più nessun ostacolo che potrà fermare il loro amore. Ora, c'è anche un'altra persona che merita di sapere la verità.

Hope spiazzata da Thomas, spoiler Beautiful

Nelle nuove puntate settimanali di Beautiful, Ridge sarà al settimo cielo dopo aver appreso che Steffy e Finn aspettano un bambino e che Liam non sia il padre.

Memore degli errori del passato, Thomas andrà da Hope dicendole che Steffy non è incinta di Liam e, per la prima volta dopo tanto tempo, la giovane Logan piangerà di felicità. Nonostante ciò, non riuscirà ancora a perdonare Liam; anche se non è il padre, l'ha comunque tradita. A starle vicina, sarà come sempre mamma Brooke.

Intanto, crescerà sempre di più l'astio di Zoe nei confronti della sorella. Con la sua solita arroganza, le intimerà non solo di lasciare il lavoro alla Forrester Creations, ma anche Los Angeles. Ma non è finita qui: dovrà anche dare un taglio alla storia con Zende.