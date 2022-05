Tempo di rivelazioni a Brave & Beautiful, la Serie TV turca che sta tenendo alta l'attenzione del pubblico di Canale 5. Le trame delle nuove puntate, previste tra poche settimane, narrano che Cesur farà una sorprendente scoperta. L'uomo, infatti, apprenderà la verità sulla gravidanza dell'ex moglie Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün).

Anticipazioni Brave & Beautiful: Riza viene liberato dalla gabbia di Cesur

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate, rivelano che Suhan confiderà il suo dolce segreto all'ex marito.

Tutto inizierà quando la ragazza vedrà un video di Riza in cui si capirà che Tahsin (Tamer Levent) è il colpevole dell'omicidio di Salih (Okday Korunan).

Una scoperta che porterà Korludag jr a commettere diversi colpi di testa pur di evitare che suo papà, gravemente malato, finisca il resto dei suoi giorni in prigione. In particolare la sorella di Korhan arriverà a liberare Riza, richiuso all'interno di una gabbia dall'ex marito per estorcergli la verità sulla morte della mamma Fugen. Tuttavia i tranelli di Suhan diventeranno meno alla scoperta dell'inganno di Tahsin sul suo stato di salute.

Suhan confessa all'ex marito di non aver abortito

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Suhan entrerà in crisi tanto da chiedere un confronto con l'ex marito. La donna gli ribadirà di essere stanca dei continui scontri nella sua famiglia e alla fine non riuscirà più a mentire, tanto da rivelare a Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) di non aver interrotto la gravidanza.

Ovviamente l'uomo rimarrà molto contento dalla rivelazione, visto che credeva che suo figlio non ci fosse più.

La sorella di Korhan apparirà disposta a concedere al figlio di Fugen una seconda possibilità, ma solo se rinuncerà a vendicarsi. Purtroppo i due ex coniugi dimostreranno di avere pareri diversi. Nonostante questo Suhan accetterà di tornare a vivere nella tenuta di Cesur.

Tahsin, a questo punto, cercherà di convincere la figlia a non andare via dopo averla vista con le valigie in mano.

La sorella di Korhan inizia a sospettare di Tahsin

I guai per la coppia protagonista della serie tv non termineranno qui. Suhan, infatti, consegnerà all'amica Sirin il cd che dimostra che è stato Tahsin a uccidere Salih.

Il signor Korludag, però, riuscirà a sostituire la prova prima che venga consegnata al procuratore Serhat. Per questo motivo le indagini sull'omicidio del tirapiedi di Riza non potranno essere riaperte. Appresa questa scomoda verità, la sorella di Korhan inizierà a sospettare che ci sia il coinvolgimento del padre in tutta questa faccenda.