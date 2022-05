Cambio programmazione in arrivo in casa Rai per il prossimo giugno 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà ad uno stop per la soap opera pomeridiana Il Paradiso delle Signore.

Le repliche, infatti, verranno stoppate dal daytime feriale e ci sarà spazio per una nuova soap opera che debutterà e terrà compagnia al pubblico dell'estate.

In prime time, invece, spazio alla riproposizione di una delle serie televisiva più amate e seguite degli ultimi anni: trattasi di Mina Settembre.

Il Paradiso delle signore va in pausa per l'estate: cambio programmazione Rai giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo giugno 2022, interesserà in primis la fascia del daytime pomeridiano dove si assisterà allo stop definitivo per la soap Il Paradiso delle signore.

In queste ultime quattro settimane, dopo il gran finale della sesta serie, i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare sulle repliche della prima stagione, così da far proseguire la soap ancora per tutto il mese di maggio.

La scelta si è rivelata vincente dal punto di vista auditel dato che, nonostante si trattasse di repliche, la soap ha comunque ottenuto una media di circa un milione e mezzo di spettatori in daytime, portandosi a casa il 16-17% di share.

Tuttavia, le repliche de Il Paradiso delle signore non proseguiranno per tutta la stagione estiva: contrariamente a quello che si aspettavano i fan, non saranno trasmesse le altre stagioni della soap opera, risalenti ad un po' di anni fa.

Ecco cosa andrà in onda al posto de Il Paradiso delle signore in daytime

Da lunedì 30 maggio, in daytime su Rai 1, andrà in onda una nuova soap opera dal titolo "Sei Sorelle", che occuperà il daytime pomeridiano per tutta la stagione estiva.

L'appuntamento è fissato come sempre alle 15:55 circa, nella stessa fascia oraria attualmente occupata dalla soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Un appuntamento inedito, con il quale la Rai spera di poter bissare lo stesso successo de Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda nuovamente a partire da settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Mina Settembre ritorna in tv: cambio programmazione Rai giugno

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo giugno 2022, riguarderà anche la fascia del prime time.

Da domenica 29 maggio e per tutto il mese a seguire, in prima serata tornerà una delle fiction più amate e riuscite degli ultimi anni.

Trattasi di Mina Settembre, la serie con protagonista Serena Rossi ambientata a Napoli e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Un modo per rivivere le vicende dell'amatissima Gelsomina durante il periodo estivo, in attesa poi delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della prossima stagione tv 2022/2023 in prima visione assoluta.

Sulla rete ammiraglia Rai, nel corso dell'estate, ci sarà anche il ritorno di uno dei programmi cult della rete.

Trattasi di Superquark condotto da Piero Angela che, anche quest'anno, tornerà a presidiare la fascia del prime time.

Il ritorno di Stefano De Martino nella programmazione Rai di giugno

Tra le novità della programmazione di Rai 2, invece, spicca il ritorno del docu-reality Boss in incognito, che sarà condotto da Costantino della Gherardesca e sarà in onda in prime time.

La seconda rete della tv di Stato, inoltre, punterà anche su una nuova produzione musicale che occuperà sempre la fascia di prima serata e che dovrebbe vedere al timone l'inedita coppia composta da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Per De Martino si tratta di un ritorno sui canali della tv di Stato dopo l'ultima parentesi di questa stagione nel cast del serale di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, dove ha vestito i panni di giurato per il secondo anno consecutivo al fianco di Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Su Rai 3, invece, a partire da domenica 19 giugno tornerà l'appuntamento con Alle Falde del Kilimangiaro, la trasmissione dedicata ai viaggi e alle scoperte dei posti più belli del nostro Paese, condotto da Camila Raznovich.

Confermato l'appuntamento con Un posto al sole che, a differenza de Il Paradiso delle signore, non andrà in pausa durante la lunga stagione estiva, fatta eccezione per il periodo di Ferragosto.