Da ormai qualche giorno Guendalina Tavassi è uscita di scena dall'Isola dei Famosi. L'ex concorrente del Reality Show di Canale 5, una volta tornata in Italia, ha potuto riabbracciare i suoi figli e il suo compagno Federico Perna. Quest'ultimo ha deciso di organizzarle una sorpresa e la donna, su Instagram, ha commentato emozionata quanto accaduto: "Quanto sei la mia vita".

Guendalina si è ritirata dall'Isola dei Famosi

Dal momento che l'Isola dei Famosi è stata prolungata fino al 27 giugno, i concorrenti sono stati chiamati a decidere se restare in gioco o se abbandonare il reality show.

Tra i naufraghi che hanno deciso di lasciare il programma c'è stata appunto anche Guendalina Tavassi.

Nonostante Ilary Blasi abbia cercato di convincere la 36enne romana a proseguire l'avventura, Guendalina ha spiegato di voler riabbracciare i figli e il suo compagno. Inoltre aveva rivelato di avere delle cose urgenti da risolvere in Italia: in particolare la naufraga aveva promesso alla sua figlia primogenita di essere presente al suo 18° compleanno.

La sorpresa del compagno di Guendalina

Tornata in Italia, Guendalina Tavassi ha riabbracciato i figli e il suo compagno. Per il rientro a casa della 36enne romana, Federico Perna ha deciso di farle una sorpresa. In particolare l'uomo ha fatto un collage con alcune immagini raffiguranti la coppia.

Il tutto è stato accompagnato da palloncini azzurri, bianchi e dorati, da un biglietto affettuoso, da una torta e da un mazzo di rose bianche.

Con delle stories su Instagram, la ormai ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha commentato la sorpresa ricevuta dal compagno: "Non ci posso credere, quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto sei il mio cuore".

Al momento Guendalina Tavassi e Federico Perna non hanno parlato di nozze, ma non è escluso che in futuro possano anche decidere di sposarsi.

Le prime parole sui social dell'ex naufraga

Poco prima di rientrare in Italia, intanto, Guendalina Tavassi era tornata a farsi viva sui social network, dopo settimane passate sulle spiaggie dell'Honduras.

L’ex naufraga aveva rivelato di avere dei piccoli problemi di salute legati al cibo: "Per ora ho solo mangiato e rigettato, ma chi se ne importa". Poi aveva espresso la gioia di poter dormire in un letto "vero". Infine Guendalina aveva ironizzato sui proprio capelli in disordine: “Non vedo l’ora di andare dal parrucchiere”.