Cambio programmazione per il prossimo mese di giugno in casa Rai. Le novità più importati riguarderanno in primis la fascia del primo pomeriggio, dove ci saranno delle modifiche legate al daytime della rete ammiraglia.

A farne le spese in questa nuova programmazione, sarà la soap opera Il Paradiso delle Signore, di cui in queste settimane stanno andando in onda le repliche della prima storica stagione, con protagonisti Alessandro Tersigni, Giusy Buscemi e Giuseppe Zerno.

Da giugno in poi, però, si andrà incontro ad un cambio palinsesto e la soap risulterà sospesa per tutta la stagione estiva.

Il Paradiso delle signore in pausa: cambio programmazione Rai giugno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Rai del prossimo mese di giugno, prevede uno stop in daytime per Il Paradiso delle signore.

Dopo il grande successo della sesta stagione, che ha chiuso con una media di oltre il 20% di share in daytime, ecco che la Rai ha scelto di riprogrammare le repliche della prima stagione, i cui episodi furono trasmessi per la prima volta in tv nel 2015.

Gli ascolti hanno premiato questa scelta della Rai: nonostante siano delle repliche, la media quotidiana di chi segue l'appuntamento con la soap in daytime è di oltre 1,5 milioni di telespettatori, pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Sospese le repliche de Il Paradiso delle signore nell'estate Rai

Insomma un buon risultato per la soap che, anche in replica, continua a mantenere alta l'attenzione del pubblico di Rai 1.

Tuttavia, a partire da giugno, ci sarà un netto cambio di programmazione in daytime. La Rai, infatti, ha scelto di sospendere le repliche de Il Paradiso delle signore per tutta la bella stagione estiva.

Di conseguenza, sebbene ci fosse la possibilità di trasmettere in replica anche gli episodi della seconda stagione della soap (anche questa trasmessa in prime time), per il momento si è optato per una pausa definitiva per la soap.

Sei Sorelle in estate, Il Paradiso 7 torna a settembre: cambio programmazione Rai estate

Da giugno in poi, infatti, la fascia del primo pomeriggio di Rai 1 sarà nelle mani di un nuovo prodotto televisivo, destinato a conquistare il pubblico.

Trattasi della soap opera spagnola Sei Sorelle, la cui messa in onda è prevista a partire dal 30 maggio e proprio in sostituzione delle repliche de Il Paradiso delle signore.

Insomma, i fan della soap con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, dovranno abituarsi ad una estate senza repliche de Il paradiso, anche se l'appuntamento è già confermatissimo per la prossima stagione televisiva 2022/2023, con le nuove puntate della settima serie.