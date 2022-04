La puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 22 aprile 2022 chiude la settimana di programmazione. L'episodio va in onda come di consueto su Rai 1 alle 15:55 ed è disponibile anche su RaiPlay, dove si possono anche vedere le repliche. La prossima sarà la settimana finale della soap, nella quale molti nodi verranno al pettine e altre storie daranno il via alle trame della nuova stagione, confermatissima dalla Rai. Le anticipazioni vedono Dante al centro della scena che, dopo il discorso spiazzante di Vittorio su Beatrice, si rende protagonista di una scelta completamente inaspettata.

Lo stesso Conti resterà senza parole. Nel frattempo la partenza imminente di Flora confonde e turba Umberto. Ormai le carte sono state scoperte e Adelaide è furiosa e ferita nell'orgoglio, inorridita dopo aver visto quel bacio tra Flora e Umberto pieno di passione. Tutto sta per cambiare, forse per sempre.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni di venerdì 22 aprile

Uno dei baci più romantici di questa sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è senza dubbio quello di Stefania e Marco sotto la pioggia. Irene e Maria ironizzano, felici che la loro amica si sia finalmente arresa all'amore. Ma le cose non sono così semplici.

Stefania si sente in colpa, non vuole far soffrire Gemma. Ancora non sa che sarà proprio lei a renderle la vita impossibile con un vile ricatto negli episodi finali de Il Paradiso delle Signore 6.

Nel frattempo Ludovica viene a sapere che Flavia è partita da sola per l'America. Anche per la giovane Brancia il destino non sarà favorevole e a spezzarle il cuore sarà la persona che meno si aspetta, ovvero Marcello. A quel punto Torrebruna potrà fare la sua mossa.

Umberto innamorato di Flora?

Adelaide non smette di stuzzicare e provocare la giovane Ravasi, per lei è intollerabile ciò che ha visto.

Flora ha ricevuto una telefonata importante e medita di lasciare Il Paradiso delle Signore e Milano per stare lontano da un amore impossibile.

Flora mette al corrente Umberto delle sue intenzioni e il commendatore resta molto turbato. Per ora ha seguito ciò che gli diceva la testa, non il cuore. Negli ultimi episodi Guarnieri capirà che è proprio Flora la donna che ama.

Stefania e Marco sono sempre più innamorati, anche se nessuno ancora lo immagina. Gemma comincia a covare forti sospetti su quanto c’è tra la giovane Colombo e il suo ex fidanzato. Purtroppo Zanatta ha ben presto una prova definitiva dei loro sentimenti.

Dante spiazza Vittorio, spoiler Il Paradiso delle Signore

I medici non hanno dato molte speranze a Vittorio, Beatrice potrebbe rimanere in questo stato per sempre. Un miracolo avviene, perché per fortuna Anna ha visto aprire gli occhi della sua carissima amica.

Capendo di aver sbagliato e di aver giocato con la vita della donna che ama, nella puntata Il Paradiso delle Signore di domani 22 aprile, Dante si presenta al cospetto di Vittorio per dirgli qualcosa di molto importante.

Ebbene, Romagnoli rinuncerà a tutto ciò che ha ottenuto con i suoi sotterfugi per amore di Beatrice. Conti sarà spiazzato e capirà che Dante è veramente pentito.