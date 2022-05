Can Yaman è un attore davvero molto amato in Italia, grazie al suo talento e alla sua bellezza. Con i suoi ruoli sul piccolo schermo ha conquistato tantissime fan, ma ora la situazione sta degenerando al punto che si è trovato costretto a dover cambiare casa. Lo ha annunciato lui stesso, con un duro sfogo sui social network, in cui ha spiegato che la situazione ha superato tutti i limiti e che è costretto a trasferirsi perché non riesce più a sopportare lo stress causato dall'invadenza delle fan.

Can Yaman costretto a trasferirsi a causa delle fan

Can Yaman è pronto a lasciare l'abitazione di Roma in cui stava vivendo per seguire i suoi impegni lavorativi in Italia. Quando la notizia si è diffusa, in molti hanno pensato potesse lasciare il nostro Paese, ma la realtà è ben diversa. Dopo che sono circolate diverse voci, è stato proprio il diretto interessato ad intervenire e spiegare quello che sta succedendo nella sua vita privata e il motivo per cui ha deciso di cambiare casa. Can Yaman ha condiviso un duro sfogo nelle sue storie di Instagram e si è rivolto direttamente contro le sue fan, che continuano a superare tutti i limiti e a non rispettare la sua privacy e la sua vita privata.

Questo è il motivo per cui l'attore ha deciso di cambiare casa, probabilmente perché il suo indirizzo è troppo conosciuto e questo lo porta ad avere costantemente ammiratrici sotto casa.

Lo sfogo di Can Yaman

Can Yaman, nel suo sfogo su Instagram, ha spiegato che vuole molto bene alle sue fan, che continuano a sostenerlo, ma ha anche chiesto di trovare tutti un po' di pace, sottolineando che lui in questo momento ne ha particolarmente bisogno.

L'attore ha provato a creare un rapporto con i fan pur mantenendo il suo carattere riservato, ma evidentemente non è riuscito a trovare l'equilibrio che sperava. Ha chiarito immediatamente che non ha intenzione di lasciare l'Italia, dove ha dei progetti davvero molto importante. Ha, però, confermato la sua intenzione di cambiare casa, in modo da ritrovare un po' di quella privacy che ha perso a causa delle fan.

"La gente ha superato ogni limite" ha dichiarato Can Yaman. "Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco" ha aggiunto l'attore, sottolineando, inoltre, che non accetta più che ogni donna che viene associata al suo nome debba subire lo stesso trattamento aggressivo.

Can Yaman, l'appello: 'Rilassiamoci'

Can Yaman è stanco del comportamento delle sue fan. Ha scritto diverse volte di voler bene a chi lo supporta, ma ha specificato che non può mettere da parte il rispetto per se stesso. "Rilassiamoci" è l'appello dell'attore, che si è lasciato andare ad uno sfogo duro contro le fan. Dovrà cercare di tenere privato l'indirizzo della sua prossima abitazione, nella speranza che questo suo sfogo sia servito anche a mettere in riga le sue ammiratrici.