Un altro domani è la nuova soap che andrà in onda a partire dal 6 giugno su Canale 5. Si tratta di una produzione spagnola, che andrà in onda alle 14:40, occupando quindi lo slot di Uomini e Donne. Il programma della signora De Filippi, difatti, andrà in pausa per poi riprendere come di consuetudine a metà settembre. La narrazione della nuova Serie TV si articola in due archi temporali, snodandosi fra la Spagna dei giorni nostri e la Guinea degli anni '50.

Cambio programmazione Canale 5: dal 6/5 parte Un altro domani

Con l'arrivo della stagione estiva, i vertici della rete ammiraglia Mediaset tendono a modificare i palinsesti.

Difatti, le trasmissioni che allietano i pomeriggi del pubblico tendono ad andare in pausa, lasciando il posto a nuove soap o telenovelas. Nello slot del primo pomeriggio, Uomini e Donne passerà il testimone alla una soap dal titolo "Un altro domani". Si tratta di una produzione spagnola, composta da 255 episodi, ognuno dei quali ha una durata media di 50 minuti. Nel cast di Un altro domani sono presenti anche due attori dell'amata soap Il Segreto: Aida de la Cruz e Manuel Reguiero, rispettivamente Candela e Ignazio.

Un altro domani, trama della nuova soap

La trama di Un altro domani segue le vicende di due donne vissute in due epoche diverse. Si tratta di Julia e Carmen, rispettivamente nipote e nonna, divise da più di mezzo secolo di differenza, ma accomunate dalla stessa tenacia.

La narrazione si apre con la presentazione del personaggio di Julia, una giovane madrilena prossima al matrimonio. La ragazza, tuttavia, non sembrerà molto convinta del passo che sta per compiere, tanto da decidere di mandare a monte le nozze. Julia, difatti, si renderà conto che non sta vivendo la sua vita, ma sta facendo esclusivamente ciò che le viene indicato dalla madre e dal futuro marito.

Desiderosa di avere maggiore libertà e indipendenza, si rifugerà nella casa in montagna ereditata dal padre, dove ritroverà il manoscritto della nonna Carmen.

Un altro domani, anticipazioni della soap in onda dal 6 giugno

La narrazione di Un altro domani proseguirà con l'alternarsi dei due archi temporali, passando dai giorni nostri agli anni 50 del novecento.

Dopo che Julia ritroverà il manoscritto della nonna, verrà a conoscenza di tanti dettagli della vita della sua ava. Si scoprirà che Carmen, a inizio degli anni '50, decise di lasciare gli agi della metropoli per recarsi in Guinea, dove si sarebbe ricongiunta con il padre. Sarà proprio durante questo viaggio che la giovane farà la conoscenza del suo grande amore. Le due consanguinee sono entrambe donne anticonformiste, le quali lottano per i proprio sogni.