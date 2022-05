Drammatici momenti si vivranno a Brave & Beautiful, la popolare Serie TV turca di Canale 5. Le trame turche della serie tv rivelano che Cahide, Bulent e Hulya finiranno nelle grinfie di Riza Soyozlu mentre Suhan Korludag si sentirà male poco prima di coronare il suo sogno d'amore con Cesur.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Riza giura vendetta contro Suhan e Cesur

Le anticipazioni di Brave & Beautiful annunciano che Riza sarà protagonista di un nuovo scellerato piano nel corso dei prossimi appuntamenti.

Tutto inizierà quando Cesur e Serhat riusciranno ad inchiodare Soyozlu per l'assassinio di Adalet.

Di conseguenza, l'uomo verrà portato in galera, sebbene la sua permanenza in cella duri per poco tempo. L'uomo, infatti, si darà alla latitanza grazie all'aiuto di Turan, il suo fidato tirapiedi. Riza, a questo punto, giurerà vendetta nei confronti di Suhan e Cesur, tanto da mettere in azione una trappola mortale, che tuttavia non avrà il risultato sperato.

Inoltre, il fratello di Adalet si ritroverà di punto in bianco senza un complice visto che Serhat farà arrestare Turan con l'accusa di averlo aiutato a fuggire dalla prigione. Alla fine, Riza arriverà a concepire un folle piano ovvero far perdere a Suhan il bimbo che attende nel giorno del suo matrimonio.

Cahide, Hulya e Bulent vengono rapiti

Il criminale si avvarrà dell'aiuto di tre complici per mettere in azione la sua malefatta. Dagli spoiler di Brave & Beautiful si evince che Riza deciderà di rapire Cahide, Hulya e Bulent, i tre personaggi che hanno dimostrato di avere un conto in sospeso con Suhan e Cesur. Ed ecco, che Soyozlu informerà la moglie di Korhan della gravidanza di Suhan, tanto che la sua potrebbe passare in secondo piano.

In seguito, il fratello di Adalet minaccerà Hulya di far del male a suo figlio, qualora non accettasse di aiutarlo. Per finire, l'uomo ricorderà a Bulent che per colpa di Cesur ha dovuto rinunciare a Suhan.

Nonostante questo, nessuno dei tre accetterà di avvelenare la giovane Korludag durante nozze.

Korludag viene avvelenata poco prima delle nozze

Suhan avvertirà un forte dolore al basso ventre dopo aver percorso la navata, che la condurrà all'altare.

La donna, a questo punto, verrà portata d'urgenza in ospedale, dove fortunatamente non abortirà come sperava invece Riza.

Neanche a dirlo, Cesur indagherà subito, tanto da arrivare a scoprire che la sua promessa sposa era stata messa in guardia da Tahsin affinché non contraesse il matrimonio. Il protagonista, a questo punto, deciderà di affrontare il suocero, in cerca di un chiarimento. In questo modo, l'uomo capirà che Korludag è stata avvelenata nel tentativo di interrompere le nozze con lui.