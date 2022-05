Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 1 giugno svelano nuovi colpi di scena. Per la piccola Boschi si presenterà l'emozione della prima cotta per un suo compagno di classe. Tuttavia l'atmosfera sarà rovinata dal ritorno dell'autore della web challenge, il quale potrebbe mettere in pericolo la ragazzina. Virginia e Rossella, intanto, dovranno fronteggiare una difficile situazione, venutasi a creare in ospedale. Questo evento, però, porterà le due a conoscersi meglio, e ad avvicinarsi notevolmente.

Cerruti, invece, sarà in preda alla confusione: indeciso se perdonare o meno il dottor Sarti dopo il tradimento subito. Guido e Mariella, dunque, saranno costretti a farsi carico dei problemi del loro amico.

Upas, spoiler 1 giugno: nuovi pericoli per la piccola Boschi

Nel corso della puntata di Upas del 1 giugno sarà dato notevole spazio al personaggio di Bianca. La ragazzina capirà che l'amicizia con un suo compagno di classe si è trasformata in una cotta. Tuttavia l'emozione per la prima infautazione adolescenziale sarà rovinata da un evento drammatico. Difatti tornerà a farsi vivo l'autore della web challenge, il quale metterà in ansia la figlia di Angela e Franco. Gli spoiler, però, non preannunciano di chi possa trattarsi nello specifico, lasciando ancora un alone di mistero su questa vicenda.

Upas, episodio 1/6: Rossella e Virginia si avvicinano

La puntata di Upas del 1 giugno proseguirà con la narrazione di altre storyline. Difatti sarà dato spazio anche alla tormentata vita sentimentale della giovane Graziani. Quest'ultima si troverà a vivere una difficile situazione sul posto di lavoro, vedendosi costretta a chiedere l'intervento della collega Rinaldi.

Per Rossella sarà una grande prova di coraggio, in cui emergerà la sua buona predisposizione a colloborare con gli altri. Le due rivali si troveranno, dunque, a gestire un evento drammatico che, tuttavia, finirà per farle avvicinare, facendo scoprire dei nuovi aspetti recicproci.

Upas, puntata 1 giugno: Cerruti in preda alla confusione

Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata di Upas del 1 giugno, si parlerà anche delle vicende sentimentali di Cerruti. Il vigile, difatti, dopo aver appreso del tradimento del suo compagno, non saprà come agire. Salvatore da una parte vorrebbe perdonare Bruno, dall'altra non se la sente di rischiare nuovamente. Naturalmente Guido e Mariella dovranno accorrere in aiuto del loro amico, ascoltando le sue perplessità, cercando di aiutarlo a fare la scelta migliore.