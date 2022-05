Avvincenti colpi di scena avverranno durante le puntate di Brave & Beautiful previste dal 9 a 13 maggio su Canale 5. Gli spoiler della serie tv raccontano che Suhan Korludag e Cesur saranno pericolosamente vicini. Cahide, invece, accetterà di rapire Zaffer.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Cesur e l'ex moglie sulle tracce di Selma

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sulle puntate previste dal 9 maggio annunciano inaspettate novità per i fan della soap opera. In dettaglio, Cahide chiederà a Korhan di darle accoglienza per il bene della piccola che porta in grembo.

La donna, infatti, racconterà al coniuge di sentirsi minacciata da quando Hulya e suo figlio Zaffer sono arrivati alla tenuta.

Intanto, Cesur e Suhan inizieranno una battuta di ricerche per ritrovare Selma, affittando una camera d'albergo dove lavora la donna. In questo modo, l'uomo e la sua ex moglie scopriranno che la presunta amante del guardiano ha intenzione di vedersi con lui il giorno dopo. Di conseguenza, i protagonisti della serie tv rinunceranno al loro piano, posticipandolo al giorno seguente.

Suhan e l'ex marito si avvicinano sempre di più

Nelle puntate di Brave & Beautiful trasmesse nella seconda settimana di maggio in prima visione tv, Suhan e l'ex marito si avvicineranno sempre di più dopo aver trovato rifugio in una stanza d'hotel.

In questo frangente, la donna confiderà a Cesur di non aver interrotto la gravidanza e gli chiederà se è disposto a rinunciare alla sua vendetta personale per tornare ad essere felici insieme. Tuttavia, il figlio della defunta Fugen si rifiuterà al momento di rispondere.

Cahide, intanto, cercherà di ricucire il rapporto con Korhan, sebbene invano.

Hulya cercherà di entrare nelle grazie di Tahsin, anche lei con poca fortuna. Più tardi, Riza troverà il padre di Suhan a colloquio con Adalet in galera. Qui, i due uomini daranno vita ad un brutto litigio. In questa circostanza, Adalet apprenderà che suo fratello pretende qualcosa in cambio, sebbene al momento preferisca mantenere il massimo riservo sulla faccenda.

Cahide accetta di rapire Zaffer

Intanto, Tahsin vedrà un dvd, dove Salih parla di una strategia per sbarazzarsi di Fugen. In seguito, Korludag senior chiederà di parlare a quattrocchi con il presunto colpevole dell'omicidio della donna. Dall'altra parte, Cesur apprenderà che il papà di Sirin ha ordinato del ferro per costruire presumibilmente la gabbia, in cui è morta sua madre. Per questa ragione, l'ex di Suhan comprenderà che Salih è implicato nella morte di Fugen.

Cahide accetterà di rapire Zaffer e consegnarlo a Turan. Reyhan, invece, sentirà Tahsin dire a Suhan che Salih ha ucciso la madre di Cesur. Di lì a poco, la donna sarà vittima di un brutto malessere.