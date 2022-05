Prosegue l'appuntamento settimanale con Nero a metà, la fiction di Rai 1, in onda il lunedì in prima serata. Dopo sei prime serate, la Serie TV volge al termine, con un finale di stagione previsto per il 9 maggio. La puntata conclusiva sarà ricca di colpi di scena e, proseguirà fra indagini e vicende sentimentali. La squadra di Guerrieri cercherà di catturare Pugliani, per porre fine alla fuga dell'uomo. Alba, anche lei immersa nel caso, darà un contributo notevole all'arresto del latitante. Al contempo, però, si investigherà anche sul misterioso omicidio di un giornalista.

Carlo, invece, rivedrà Cristina per puntualizzare la fine del loro rapporto. Tuttavia, il commisario non sembrerà molto entusiasta all'idea di divorziare.

Nero a metà, finale di stagione: la squadra ritrova la figlia di Suleyman

Nero a metà, la fiction del lunedì di Rai 1, sta per volgere al termine, dopo un ciclo di episodi molto interessante. La terza stagione, difatti, ha avuto come filo conduttore la scomparsa di Clara, la madre di Alba. La donna, in seguito, è stata ritrovata morta e, la squadra cercherà di fare luce sul suo omicidio. Il finale di stagione, come le precedenti puntate, sarà diviso in due episodio. Nel primo episodio, intitolato " A viso scoperto", Spartaco riuscirà ad individuare il posto in cui gli uomini di Pugliani smistano la droga.

Nel frattempo Carlo riesce a scoprire dove si trova la piccola Maryam, la figlia Suleyman. Guerriri la porterà in salvo e le prometterà di farla riconciliare con la madre il prima possibile.

Nero a metà, ultima puntata: Alba avrà un ruolo decisivo nell'arresto di Pugliani

Nel corso della puntata conclusiva di Nero a metà si indagherà anche sull'omicidio di un giornalista.

L'uomo si stava occupando di alcune risse capeggiate da un gruppo di giovani. Il finale di stagione proseguirà con il secondo episodio, dal titolo "Per una figlia". Alba sarà sempre più sospettosa nei confronti di Federico. La ragazza, infatti, si convincerà che il volontario del carcere possa essere in qualche modo implicato nel'assassinio di sua madre.

Sarà grazie alla giovane Guerrieri, che la polizia riuscirà ad arrestare Pugliani. Maryam, intanto, stanca di aspettare sua madre, fuggirà. La bambina vorrebbe ritrovare la mamma e gli altri bambini sfruttati. Tuttavia, per gli inquirenti, le possibilità di trovare il covo dove vengono segregati diminuisce di ora in ora.

Anticipazioni di Nero a metà del 9 maggio: Carlo rivede Cristina

Il finale di stagione di Nero a metà darà spazio anche alla componente sentimentale. Fra Elisa e Bragadin le cose sembrerebbero essersi sistemate. Tuttavia un'inaspettata scoperta metterà Cori in una posizione difficile. Carlo, invece, dovrà rivedere Cristina, per porre definitivamene fine al loro matrimonio. Il commissario, però, nonostante il lungo periodo di separazione, non sembrerà felice all'idea di divorziare.