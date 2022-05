Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame dello sceneggiato turco raccontano che Suhan rivelerà a Cesur che Tahsin è prossimo alla morte, nel frattempo la ragazza invierà al procuratore Serhat un video dove sarà evidente che Riza ha ucciso Salih. Suhan, inoltre, inscenerà il suo sequestro per obbligare Cesur a rilasciare Riza, mentre Korludağ capirà di essere stata presa in giro dal padre e dal medico dello stesso. Cesur, infine, apprenderà che Tahsin ha tolto la vita a Salih ma anche che Suhan è stata minacciata da Riza.

Suhan confiderà a Cesur che Tahsin sta per passare a miglior vita

Le anticipazioni della soap opera evidenziano che Cesur apprenderà da Suhan che Tahsin sta per morire. Convinta della veridicità di ciò che ha affermato il suo amato, la giovane Korludağ farà il possibile per far in modo che Riza non faccia finire il padre dietro le sbarre.

Per evitare la galera al genitore, Suhan invierà al procuratore Serhat un video dove sarà evidente che a uccidere lo scagnozzo Salih è stato lo psicopatico Riza.

Cesur rilascerà Riza dopo averlo rinchiuso in una gabbia

Le trame della fiction daily anticipano che Suhan dirà parecchie bugie a Cesur pur di ottenere ciò che vuole. Korludağ junior arriverà anche a inscenare il suo sequestro, con la collaborazione di Turan, pur di far rilasciare Riza da Alemdaroğlu, dopo che quest'ultimo lo aveva chiuso dentro una gabbia per indurlo a rivelare di essere l'artefice dell'uccisione della madre Fugen.

Suhan, successivamente, si recherà da un medico per un consulto sulle condizioni di salute del genitore e, al termine dello stesso, la ragazza si prodigherà nella ricerca di un nuovo specialista, così da avere più pareri clinici in merito alla malattia di Tahsin.

Korludağ scoprirà che Tahsin ha inscenato la sua malattia

Gli spoiler turchi di Brave & Beautiful rivelano che mentre Suhan sarà sulla strada che conduce verso il secondo ambulatorio, la ragazza riceverà una chiamata da Hulya che la metterà al corrente che Tahsin ha iniziato a sentirsi male.

Anziché recarsi dal secondo dottore, Korludağ invierà una e-mail allo stesso con le analisi del padre ma, dopo qualche ora, verrà ricontattata dal medico in questione che le farà presente come tale analisi sono, in realtà, di una donna.

A quel punto, Suhan apprenderà che sia il padre che il primo dottore l'hanno presa in giro e che, di conseguenza, il genitore non è prossimo alla dipartita.

La ragazza, colma di rabbia, dirà a Tahsin che ha perso una figlia che, nonostante tutto, gli ha sempre voluto bene.

Cesur, invece, verrà a conoscenza di due verità scottanti, ovvero che Suhan è stata minacciata da Riza col video dell'uccisione ma anche che Tahsin ha ucciso Salih.

Alemdaroğlu, in ultimo, affronterà Suhan e sottolineerà come dovrebbe prendere una decisione al più presto, in quanto ogni giorno in più di silenzio con l'amica Sirin impedirebbe a quest'ultima di sapere cos'è successo a Salih poco prima di morire.