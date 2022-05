Le anticipazioni di Brave and Beautiful relative alle puntate in onda dal 9 al 13 maggio, svelano che Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito. I due riusciranno a rintracciare il guardiano il quale getterà ombre su Salih. Sarà quest'ultimo il responsabile della morte di Fugen?

Suhan confessa a Cesur di non aver abortito

Le vicende di Suhan e Cesur continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate di Brave and Beautiful in onda sino al prossimo 13 maggio, Cahide andrà a trovare Korhan per convincerlo a darle un’altra possibilità.

Cahide vorrà che l’uomo la ospiti a casa sua, visto che alla tenuta di Tashin lei non si sentirà più al sicuro dopo l’arrivo di Hulya e del piccolo Zafer. Intanto Cesur e Suhan saranno sulle tracce di Selma, la presunta amante del guardiano Cuneyt, testimone chiave nel processo per la morte di Fugen. Pertanto, Alemdaroğlu e l’ex moglie prenderanno una stanza nell’hotel in cui lavora la donna. I due ex coniugi si ritroveranno nell’unica camera disponibile in tutto l’albergo e sarà in questo frangente che Suhan confesserà a Cesur di non aver abortito. La donna chiederà all’ex marito se sia disposto a rinunciare alla vendetta contro Tashin per creare una famiglia con lei, ma Cesur non le risponderà.

Salih coinvolto nella morte di Fugen: spoiler Brave and Beautiful

Mentre Cahide sarà a casa di Korhan, Hulya tenterà di sedurre Tashin, con scarsi risultati. Korludag in seguito, andrà a trovare Adalet in carcere e proprio in quel momento arriverà Riza. Tra i tre andrà in scena una discussione molto accesa e si intuirà che Riza vorrà avere qualcosa in cambio da Tashin e Adalet.

In seguito Tashin riceverà un video in cui si vedrà Salih parlare del piano per uccidere Fugen, la madre di Cesur. Dopo aver visto il video, Korludag chiamerà Salih chiedendogli un confronto. Cesur grazie a Salma, riuscirà a parlare con il guardiano Cuneyt, il quale gli riferirà che Salih è coinvolto nella morte di Fugen. Cahide intanto, si accorderà con Turan, promettendogli il bambino.

Reyhan intanto, sentirà Tashin dire a Suhan che ad uccidere la madre di Cesur è stato Salih e avrà un malore.

Come rivedere le puntate di Brave & Beautiful

Le puntate di Brave and Beautiful si faranno sempre più avvincenti e per non perdere nulla di quanto sta accadendo nella soap Tv turca, si ricorda che quanto già andato in onda su Canale 5, è possibile rivederlo collegandosi al sito Mediaset Infinity. Per accedere alla piattaforma, basta essere in possesso di una mail valida e di una password. Non c'è nessun abbonamento da sottoscrivere visto che il servizio è completamente gratuito.