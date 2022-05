Sabato 7 maggio è in programma l'ottava puntata del serale di Amici 21 su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che per i sette concorrenti rimasti in gara arriverà il momento di conoscere l'esito finale del loro percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

La giuria, infatti, decreterà i nomi dei concorrenti che accederanno alla finalissima dello show e quelli di chi dovrà abbandonare per sempre il cast dello show, ad un passo dalla finalissima.

Fra i concorrenti che sono riusciti a conquistare l'accesso alla nona e ultima puntata dello show Mediaset, spicca anche la cantante Sissi.

Ottava puntata Amici 21, anticipazioni: ecco i finalisti

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ottava puntata di Amici 21 che andrà in onda sabato 7 maggio in prime time su Canale 5, rivelano che al termine delle tre manche di questa settimana, c'è stata la proclamazione dei primi finalisti ufficiali dello show.

Ebbene, la prima concorrente a conquistare l'accesso alla finalissima è stata la cantante Sissi, del team guidato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Successivamente è stata la volta di Michele, il ballerino del team di Alessandra Celentano, super favorito come vincitore della categoria danza di questa ventunesima edizione del serale.

Chi è stato eliminato alla semifinale di Amici 2022

Inoltre le anticipazioni del penultimo appuntamento in programma sabato 7 maggio dalle ore 21:30 circa in tv, rivelano che Luigi è stato proclamato come terzo finalista.

A seguire, quindi, c'è stato il ballottaggio tra Albe, Dario, Serena e Alex.

Tuttavia, Maria De Filippi ha scelto di non svelare i nomi degli altri due finalisti e di chi, invece, sarà eliminato dallo show.

Il verdetto, infatti, sarà svelato ai concorrenti solo in casetta e quindi il pubblico scoprirà gli ultimi verdetto nel corso della semifinale di sabato sera.

Ospite musicale di questa settimana sarà il cantante Marco Mengoni.

Insomma, sarà una semifinale decisamente da non perdere per i tantissimi fan-spettatori che, in questi mesi di messa in onda della ventunesima edizione di Amici, si sono appassionati alle vicende dei vari allievi in gara.

Ascolti sempre record per Amici 21 su Canale 5

Anche quest'anno, infatti, il pubblico ha premiato il talent show di Maria De Filippi, complice anche un buon cast di allievi che ha saputo tenere alta l'attenzione per tutta la durata di questa stagione televisiva. Sono stati oltre tre milioni gli spettatori che hanno seguito gli appuntamenti domenicali in daytime.

Grande successo anche per le puntate del serale già trasmesse in tv, che sono state viste da una platea media di oltre quattro milioni di spettatori, con picchi che hanno sfiorato anche il 40% di share durante la messa in onda.