Tina Cipollari finisce nel mirino dell'ex tronista di Uomini e donne, Rossella Intellicato. Le ultime puntate della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi hanno visto ancora una volta protagonista la storica opinionista, che ha nuovamente perso le staffe nei confronti della dama Pinuccia.

Tra le due non corre buon sangue e, guardando la scena in televisione, Rossella non si è fatta problemi a puntare il dito contro Tina, con la quale, ai tempi del suo trono, arrivò addirittura alle mani.

Tina e Pinuccia ancora ai ferri corti a Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina Cipollari continua a tenere banco nelle dinamiche di Uomini e donne con i suoi comportamenti che talvolta sono un po' sopra le righe. Messo da parte l'astio nei confronti di Gemma Galgani, durante l'ultima stagione della trasmissione di Canale 5, l'opinionista si è concentrata in primis su Pinuccia.

La dama del trono over si è ritrovata spesse volte in lacrime per gli attacchi ricevuti dall'opinionista e, anche nel corso delle ultime puntate, si sono ritrovate ai ferri corti, al punto che Maria De Filippi è dovuta intervenire per evitare la "rissa".

Un atteggiamento, quello di Tina, che ha suscitato un bel po' di critiche sul web e sui social tra cui anche quelli furiosi di un'ex tronista del programma Mediaset.

Rossella Intellicato, ex tronista di U&D, spara a zero contro Tina Cipollari

Trattasi di Rossella Intellicato che, un po' di anni fa, venne scelta come tronista di Uomini e donne. Il suo percorso, però, non fu affatto fortunato dato che, fin dal primo momento, si ritrovò ai ferri corti proprio con Tina. Tra le due volarono parole grosse e ci fu addirittura uno scontro fisico che portò la tronista ad abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi, rinunciando così al trono.

Ebbene, a distanza di anni da quell'esperienza, l'ex tronista Rossella ha dimostrato sui social di non aver ancora messo da parte il suo astio nei confronti dell'opinionista.

'Meriteresti un sacco di calci', sbotta l'ex tronista di Uomini e donne

Assistendo all'accesissima discussione sorta in studio tra Tina e Pinuccia, ecco che Rossella non ha perso tempo per postare un messaggio al vetriolo sui social, rivolto proprio contro l'opinionista storica della trasmissione Mediaset, campione di ascolti del primo pomeriggio.

"Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età", ha scritto Rossella sul suo profilo Instagram commentando l'atteggiamento di Tina a Uomini e donne.

"Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c...", ha chiosato ancora l'ex tronista che non le ha mandate a dire alla sua storica rivale. Ci sarà la replica di Tina? Lo scopriremo nelle prossime ore.