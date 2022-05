Come ogni anno, Barbara D'Urso ha organizzato a Milano una grande festa di compleanno. La storica conduttrice Mediaset compie in data 7 maggio 65 anni. Numerosi gli invitati al party tra amici e colleghi, tra cui Massimo Boldi e Gabriel Garko. Nonostante gli anni che passano, la presentatrice tv mostra sempre un fisico invidiabile. Un compleanno che Carmelita trascorrerà ancor più felicemente poiché pare che non andrà via da Mediaset. Secondo recenti indiscrezioni la conduttrice di origine partenopea resterà nell'azienda della famiglia Berlusconi al timone di Pomeriggio 5, ma in uno studio più piccolo.

Una "razionalizzazione dei costi" da parte di Mediaset affinché Barbara possa continuare a lavorare in quel di Cologno Monzese. Ovviamente, tali rumor avranno bisogno di ulteriori conferme. Tornando alla festa di compleanno, essa è stata caratterizzata da balli, pietanze di ogni tipo, cocktail originali e una torta gigante. La festa è durata un'intera notte all'interno di un locale con una bellissima vista sul Duomo.

Barbara D'Urso: per il suo party un allestimento all'insegna dei cuori

L'allestimento pensato per la festa di compleanno di Barbara D'Urso è stata caratterizzata da una moltitudine di cuori di colore rosso che sono comparsi un po' dappertutto nel locale: sul soffitto, in terrazza, dietro la consolle e ai tavoli.

Al centro della stanza, una grande vasca riempita di tanti palloncini a forma di cuore, forse una citazione alla nota frase di saluto da parte della conduttrice ("Col cuore"). In occasione della ricorrenza, la donna di spettacolo ha sfoggiato un look accattivante, mettendo in mostra il suo stupendo fisico che Barbarella si è guadagnata conducendo uno stile di vita sano e corretto.

Barbara ha indossato dress in piume e pailletes, calze e rete e tacco 12 con la firma dello stilista calzaturiero francese Christian Louboutin.

Gli invitati al party

Sono stati numerosi gli invitati alla festa di compleanno di Barbara D'Urso. Tra questi segnaliamo Alessandra Mussolini, Gabriel Garko, Massimo Boldi, Francesco Chiofalo, Mietta, Guenda Goria, Carlotta Dassì e Ilaria Dalle Palle (queste ultime due conosciute dal pubblico Mediaset come inviate di Pomeriggio 5).

Tuttavia, ci sono stati anche assenti importanti, tra cui Soileil Sorge e Paola Caruso. L'ex gieffina e l'ex Bonas di Avanti un altro hanno di recente lavorato assieme a Carmelita alla nuova edizione de La pupa e il secchione. Assente anche Eva Henger, grande amica di Barbarella, per motivi di salute essendo ricoverata in ospedale a causa di un incidente automobilistico. Al party non ha partecipato neanche la fidanzata di Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci, la quale è al momento impegnata con la presentazione del suo libro.