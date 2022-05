Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 maggio, Miguel porterà a compimento il furto nell'abitazione di Marcos e donerà tutto il denaro ad Alberto. Inoltre, Belda e Felipe scopriranno che Mendez, prima di essere aggredito, ha scritto nel suo taccuino il nome di Soledad, mentre Josè Miguel scoprirà che Ignacio e Florencio hanno messo in atto un commercio clandestino di scheletri umani.

Daniela annuncia a Miguel che non sporgerà denuncia

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 9 al 14 maggio, Miguel sarà scioccato dopo avere appreso di non essere orfano, ma non sporgerà nessuna denuncia verso i nonni. Il ragazzo, però, gli chiederà di rubare la cassaforte di Marcos. Intanto, Ramon sarà preoccupato, in considerazione del fatto che è stata pubblicata l'intervista di Antonito.

Inoltre, Daniela si recherà nella cantina degli Olmedo e troverà delle prove contro di loro. Miguel, però, la scoprirà ed incolperà la donna di averlo usato per raggiungere i suoi scopi. I due, però, si chiariranno e si confesseranno amore reciproco. Il giorno dopo, però, Miguel quando si recherà al ristorante, apprenderà che la donna è andata via e ha scritto una missiva in cui annuncia la sua intenzione di non denunciare gli Olmedo.

Aurelio si scusa con Marcos, ma lui le rifiuta

Secondo le anticipazioni televisive fino al 14 maggio, Anabel eviterà che lo scontro tra Aurelio e Marcos abbia delle conseguenze peggiori. Intanto Mendez non si troverà e Josè Miguel proverà a capirci qualcosa su Ignacio e lo noterà tramare con Florencio. Inoltre, Genoveva indagherà sui ripetuti incubi di Natalia e sul perchè ha nominato sempre Marcos.

Aurelio, invece, porgerà le sue scuse a Marcos, ma l'uomo le rifiuterà.

Nel frattempo, Miguel farà in modo di far uscire da casa Marcos, ma quest'ultimo tornerà improvvisamente e coglierà sul fatto il giovane intento a rubare nella cassaforte. In tutto questo Casilda spronerà Alodia a raccontare ad Ignacio della sua possibile gravidanza, ma la giovane si renderà conto che se lei aspettasse un bambino, lui la lascerebbe sola.

Tra le altre cose, Miguel riuscirà a compiere un furto sostanzioso in casa di Marcos e donerà tutto ad Alberto, mentre Roberto e Sabina andranno via da Acacias diretti ad Istanbul. Miguel annuncerà ad Alberto l'intenzione di andare in Svizzera per incontrare i genitori e la donna che ama.

Mendez viene ritrovato in gravi condizioni

In base agli spoiler della prossima settimana, il presidente del governo inviterà Antonito per un colloquio privato. Intanto, Alodia perderà i sensi davanti a Bellita. Inoltre, Josè Miguel coglierà sul fatto Ignacio e Florencio a trafugare degli scheletri da un cimitero e dirà espressamente ad entrambi di finirla. Tra le altre cose, Mendez sarà ritrovato ma in gravi condizioni.

Sia Belda che Felipe apprenderanno che, prima di essere aggredito, l'uomo aveva scritto nel suo quaderno il nome di Soledad. Infine, Genoveva tenterà di scoprire cosa lega Marcos e Natalia, mentre Bacigalupe chiederà a Pierre Caron di accelerare le pratiche per l'estradizione in Francia della Quesada.