L'attore Gabriel Garko a luglio compirà 50 anni. Intervistato recentemente dal settimanale "Oggi", l'attore originario di Torino ha dichiarato di aver nascosto la propria omosessualità a tutti, persino alla sua donna delle pulizie: "È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo".

Il coming out c'è stato nel corso di una puntata del Grande fratello vip del settembre 2020, quando confessò il proprio orientamento sessuale dinanzi alla sua ex Adua Del Vesco. In tale occasione Garko, riferendosi alla sua omosessualità, aveva parlato di un "segreto di Pulcinella".

L'incontro con Monica Bellucci

Gabriel Garko esordì come attore nel 1989 sul set della miniserie tv "Vita con i figli" per la regia di Dino Risi. Assieme a lui recitava anche Monica Bellucci.

Sulla collega, Gabriel ha speso parole di stima definendola "inguardabile, tanto era bella". Secondo quanto affermato da Garko, Bellucci gli avrebbe fatto comprendere il suo vero orientamento: "Monica fu la conferma di quel che avevo appena capito: se non mi viene di saltare addosso a una donna così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro".

Le storie etero di Gabriel Garko

Gabriel Garko ha confessato di avere avuto alcune storie d'amore etero da giovanissimo: "A 17 anni mi sono accorto che c’era qualcosa che, per come è fatta questa società, 'non andava'.

Non è un passaggio facile, è una scoperta che ti ‘chiude’ tantissimo: ed è dannatamente pericoloso, perché puoi incontrare qualcuno che sfrutta quel tuo momento di debolezza."

La scoperta è stata definita dal 49enne come un "mostro" che cerca di uscire fuori e che bisogna affrontare da soli, poi ha aggiunto: "Oggi, forse, è diverso, più facile.

Anche se tutta questa differenza non la vedo: la differenza vera si vedrà quando non ci sarà bisogno di fare coming out".

A Zagarolo si sentiva sé stesso

C'è una città nel cuore di Gabriel Garko, Zagarolo, comune a circa 30 minuti da Roma. L'attore l'ha definita la sua "tana" dove poteva sentirsi realmente se stesso, mentre nella vita di tutti i giorni appariva su varie riviste sempre in compagnia di donne.

Il 49enne ha confessato che al suo tempo era fidanzato con un ragazzo di nome Riccardo, ma erano costretti a nascondersi quando arrivava qualcuno.

In particolare Garko ha spiegato: "Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva una mezza passeggiata e poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme. E’ durata 11 anni, mi ha salvato”.