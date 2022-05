La finale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica 15 maggio e per la prima volta in questa fase del Serale, sarà in diretta. Pertanto, ci sarà la possibilità per il pubblico da casa di esprimere la propria preferenza per uno dei sei finalisti. Saranno quindi i telespettatori a decretare il vincitore di Amici 2021 e lo potranno fare attraverso diverse modalità.

Anticipazioni finale Amici del 15 maggio: favoriti Alex e Luigi

Manca pochissimo alla finale di questa edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Domenica 15 maggio in prima serata su Canale 5, i sei finalisti si saranno battaglia per conquistare la coppa.

Tra gli allevi ancora in gara ci sono Sissi, Alex, Luigi, Albe, Michele e Serena.

Dai pronostici che stanno circolando in rete in queste ultime ore, pare che i favoriti per la vittoria finale siano i due cantanti Alex e Luigi. Poco più dietro ci sarebbe Sissi, mentre Michele, stando ai bookmakers, dovrebbe aggiudicarsi la vittoria nel circuito danza. Nulla comunque è ancora detto, visto che il televoto potrebbe sovvertire tutti i pronostici.

Come votare durante la diretta di Amici: sms, Mediaset Infinity, Witty Tv, Smart Tv

Parlando proprio di televoto, nella finale di Amici il pubblico avrà a disposizione diversi metodi per esprimere la propria preferenza. Innanzitutto il classico sms al numero 477.000.1.

In alternativa, si può votare anche attraverso l'app Mediaset Infinity. Per accedervi serve registrarsi con una mail valida e una password. Oppure dal sito web di Witty.Tv o dalla app relativa.

Un altro metodo per scegliere l'allievo preferito é quello di votare tramite Smart tv o decoder abilitati. Insomma, ci sono svariate possibilità per esprimere il proprio voto.

Finale di Amici sarà in diretta: lo slittamento a domenica è dovuto all'Eurovision

Mentre tutte le puntate del Serale di Amici sono state registrate alcuni giorni prima della messa in onda, la finale del Talent di Maria De Filippi sarà in diretta.

La finale di Amici andrà in onda di domenica e non di sabato (come le precedenti puntate del Serale) in quanto il 14 maggio su Rai 1 andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest.

Un appuntamento molto atteso e che si sta svolgendo a Torino. Quindi Mediaset e Maria De Filippi hanno preferito non scontrarsi con un programma anch'esso musicale, rischiando di perdere una buona fetta di telespettatori.