Molte novità attendono i telespettatori di Giustizia per tutti, nella seconda puntata in programma il 25 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della nuova fiction con protagonista Raoul Bova rivelano che Roberto Beltrami cercherà di ricucire il rapporto con la figlia Giulia, mentre l'intesa con Victoria Bonetto (Rocio Munoz Morales) sarà sempre più forte.

Anticipazioni Giustizia per tutti, puntata 25 maggio: l'intesa tra Roberto e Victoria aumenta

Le anticipazioni di Giustizia per tutti, riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 25 maggio dalle ore 21:20 in prima visione tv, annunciano sorprese a non finire.

Scendendo nei dettagli, Roberto e Victoria dovranno vedersela con un nuovo caso di malagiustizia. Lo studio legale si Bonetto si getterà a capofitto per scoprire il colpevole della morte del fratello di Saverio. In breve tempo le indagini punteranno il dito contro quest'ultimo. Per questo motivo Beltrami cercherà di dimostrare l'estraneità del presunto colpevole, il quale non ha ricordi della notte in cui è morto il suo consanguineo.

Nel frattempo l'intesa tra Roberto e Victoria aumenterà sempre di più. I protagonisti della fiction capiranno che il loro rapporto non è soltanto lavorativo, ma sta nascendo un sentimento sempre più forte.

Beltrami cerca di riallacciare i rapporti con la figlia Giulia

Nella seconda puntata di Giustizia per tutti in programma mercoledì 25 maggio in prima visione tv, Roberto deciderà di recuperare il rapporto con sua figlia Giulia. Il fotoreporter diventato avvocato, infatti, non ha più avuto modo di vedere la sua primogenita, che aveva lasciato bambina dopo aver passato tanto tempo in carcere, in quanto accusato ingiustamente della morte di sua moglie Beatrice.

In questo frangente Beltrami scoprirà che Giulia è ormai diventata una donna, cresciuta accanto alla zia Daniela, la sorella gemella della sua defunta moglie. L'uomo cercherà di riallacciare i rapporti con la figlia, tanto da recuperare pian piano la fiducia in lei.

Nel frattempo continueranno le indagini per rintracciare l'individuo che era insieme a Beatrice la notte in cui è stata uccisa.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, trasmessa il 18 maggio, Roberto Beltrami è riuscito a dimostrare che non è stato lui a uccidere sua moglie Beatrice. Una volta scarcerato, inizierà a collaborare con Victoria Bonetto, un'avvocatessa che crederà ciecamente nella sua innocenza.

La nuova fiction con Raoul Bova è in onda ogni mercoledì sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.