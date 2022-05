La seconda puntata della Serie TV Giustizia per tutti andrà in onda mercoledì 25 maggio su Canale 5 in prima visione.

La nuova fiction racconta la storia di un uomo condannato ingiustamente per l'omicidio di sua moglie Beatrice: Roberto Beltrami (Raoul Bova), non ha mai perso la speranza di dimostrare la propria innocenza, nonostante abbia trascorso 10 anni in carcere e farà di tutto pur di trovare le prove utili per scagionarsi. Durante la sua reclusione, Beltrami ha studiato legge e, una volta uscito, il suo obiettivo è quello di trovare l'assassino di sua moglie.

Giustizia per tutti, seconda puntata: Roberto continua le indagini sull'omicidio di Beatrice

Nella seconda puntata di Giustizia per tutti, Roberto Beltrami e Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) dovranno prepararsi ad affrontare un altro caso assai complicato, quello di Saverio. L'uomo sarà accusato dell'omicidio di suo fratello Cosimo, ma non ricorderà nulla della vicenda, poiché avrà perso la memoria. Non ci vorrà molto, però, prima che una sorprendente verità venga fuori.

Nel frattempo Roberto continuerà le indagini riguardo l'omicidio di sua moglie e avrà finalmente un confronto con Tommaso Randelli, l'uomo che si trovava con Beatrice la notte del suo assassinio. Successivamente Beltrami verrà contattato da Maria Pilar, una donna venezuelana in cerca di aiuto per suo marito Julio.

Roberto viene denunciato da Tommaso Randelli

Roberto e Victoria saranno impegnati con due casi estremamente difficili, ma faranno del loro meglio per arrivare alla verità quanto prima. Anche il caso di Julio sarà molto intricato, poiché l'uomo sarà accusato di aver ucciso la sua datrice di lavoro durante la notte.

Nonostante le difficoltà, Beltrami e Bonetti faranno di tutto per aiutare Maria ad uscire da una situazione tanto spiacevole.

All'improvviso, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato: Tommaso Randelli verrà aggredito all'interno del suo pub e subito dopo denuncerà Roberto per la violenza subita.

Dove guardare in streaming online le puntate di Giustizia per tutti

Nell'attesa della seconda puntata di "Giustizia per tutti" è possibile rivedere il primo episodio andato in onda mercoledì 18 maggio su Canale 5, sul sito dedicato MediasetPlay.

Al suo interno, infatti, è disponibile un'apposita scheda della fiction, dove si possono trovare gli "extra" relativi al backstage e le puntate già andate in onda in televisione.