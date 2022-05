Lo scorso 4 maggio, con la puntata 18x15, si è interrotto il rilascio degli episodi di Grey's Anatomy su Disney+.

Gli ultimi cinque episodi della 18esima stagione, già in onda negli Stati Uniti, saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 1° Giugno e ne verrà rilasciato uno alla settimana (di mercoledì), a eccezione del finale di stagione, ovvero gli episodi 19 e 20, che usciranno il 22 giugno, circa un mese dopo dalla messa in onda negli Stati Uniti.

La conclusione della 18esima stagione di Grey's Anatomy coincide con il 400° episodio della serie.

Ospiti nell'episodio finale due storici personaggi della serie: Jesse Williams e Sarah Drew, protagonisti in una trama drammatica, ambientata durante un emergenza per mancanza di sangue.

Episodio numero 400 episodio, di cosa parla?

Il finale di Grey's Anatomy coincide con il 400° episodio della serie tv. In onda il 26 maggio negli Stati Uniti e in arrivo il 22 giugno in Italia su Disney+.

Le guest star di questo episodio saranno Jesse Williams e Sarah Drew, interpreti di Jackson e April. Quest'ultima lasciò la serie alla fine della 14ª stagione, per poi tornare nella 17 con l'uscita di scena di Jackson. Saranno presenti per celebrare il 400° episodio dove si parlerà di un dramma che colpirà il Grey Sloan Memorial, infatti a causa di una carenza di sangue verrà allestito un centro donazioni volontarie.

Intanto Nick chiede aiuto a Meredith per un suo paziente, mentre Winston è affranto per la sua relazione con suo fratello.

L'emergenza proseguirà e Meredith dovrà prendere una decisione importante in merito a un paziente e le azioni di Owen per aiutare i suoi compagni veterani vengono alla luce.

Al momento non si sa cosa porterà la coppia Jackson e April di nuovo al Grey Sloan Memorial.

Probabilmente si parlerà di come sta andando la loro vita a Boston, che li vede alla guida dei progetti d'inclusione sociale e della Fondazione Fox.

Programmazione ultime puntate

La programmazione di Grey's Anatomy 18 sarà disponibile su Disney + dal 1° Giugno, di seguito elencati i giorni di uscita delle puntate:

18x16 - 1 giugno 2022

18x17 - 8 giugno 2022

18x18 - 15 giugno 2022

18x19 - 22 giugno 2022

18x20 - 22 giugno 2022

La 18ª stagione lascerà un ponte aperto verso la 19ª, di cui si inizieranno le riprese in estate. La messa in onda sulla ABC è prevista a settembre, mentre in Italia sarà disponibile da ottobre 2022 su Disney+.