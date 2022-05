Ritorna in tv New Amsterdam, la Serie TV a tema medico che offre una prospettiva non solo su storie d'amore, pazienti e drammi, ma anche sul funzionamento del sistema sanitario americano.

La quarta stagione della serie, già uscita negli Stati Uniti, andrà in onda in Italia su Canale 5 da 27 maggio alle ore 21. I nuovi episodi si potranno trovare anche su Mediaset Infinity.

Le storie di New Amsterdam sono ispirate a fatti reali tratti dai racconti del Bellevue Hospital di New York. La serie TV rinnova la sua peculiarità come serie di denuncia in cui i medici provano a cambiare il sistema ospedaliero americano.

Il protagonista di New Amsterdam è il dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold.

New Amsterdam: il cast e la trama

Nel medical drama ambientato in un antico ospedale di New York, troviamo nel cast: Ryan Enggold (il dottor Max Goodwin) ma anche Tyler Labine, Janet Montgomery Jock Sims, Sandra Mae Frank, Michelle Forbes e Freema Agyeman.

Per quanto riguarda la trama, Floyd e Lyn hanno iniziato una relazione alla fine della terza stagione nonostante i paletti imposti dalla "clandestinità". Intanto a Floyd viene offerta la posizione di vice-primario di chirurgia dopo aver affrontato un intervento con il primario di Chirurgia.

Max, che ha superato la morte della moglie, e Helen sono entusiasti e pronti ad affrontare questo nuovo rapporto, ma la loro felicità viene messa da parte per via di un malore della madre di Helen.

Allo stesso tempo Max cade nella disperazione perchè perde la fede nuziale di Helen che, rientrando a casa, non ha una bella accoglienza.

Per Lauren e Leyla le cose vanno per meglio, infatti quest'ultima è stata accettata a Washington per un tirocinio e a breve lascerà New York. Appena pronte a dirsi addio Leyla riceve una nuova offerta per una posizione al New Amsterdam e sospetta ci sia lo zampino di Lauren.

Nel frattempo, Iggy confessa al marito Martin di non voler continuare il suo lavoro come psichiatra.

Nel frattempo, in ospedale, scoppia un incendio e Iggy, grazie a un contatto di lunga data, cerca di scoprire chi o cosa abbia potuto provocare l'incendio. Inoltre arrivano dei nuovi specializzandi e stagisti, che verranno accolti da Bloom.

New Amsterdam in streaming

La quarta stagione di New Amsterdam sarà disponibile su Mediaset Infinity che offrirà la visione degli episodi in diretta a ridosso della messa in onda su Canale 5.

Inoltre, la nuova stagione di New Amsterdam, sarà disponibile anche su Netflix. A partire da febbraio di quest'anno, il colosso dello streaming Netflix ha reso disponibile la prima stagione della serie TV, molto probabilmente tra un anno sarà disponibile anche la 4 stagione.