Nei giorni scorsi è stata rilasciata da HBO la nuova clip del trailer di House of Dragon, prequel di Game of Thrones, che sarà disponibile per i telespettatori a partire dal prossimo 21 agosto. Intanto il video recentemente diffuso permette di fan di scoprire qualcosa in più sui protagonisti e di apprendere ad esempio che fra essi ci sarà Rhaenyra Targaryen.

Il trailer di House of Dragon

Game of Thrones, nonostante il discusso finale, ha cambiato la storia delle serie TV e sin dall’annuncio del prequel House of Dragon il teaser ha incuriosito i fan, che ora possano godersi il trailer ufficiale esteso e i character poster dei personaggi.

Il prequel dello show - tratto dal romanzo di George R.R Martin “Fire and Blood” - è ambientato 300 anni prima rispetto alla storia di "Game of Thrones".

Se la grande forza di Game of Thrones è stata anche narrare gli intrighi "politici" per la conquista del Trono di Spade la stessa cosa avverrà in House of Dragon, dove sin da subito la protagonista indiscussa è Rhaenyra Targaryen al cui fianco nella disputa dinastica c’è il marito Daemon Targaryen e il suo primo cavaliere Corlys Velarion, con cui la principessa dialoga all’inizio della clip. La mano del re Viserys I però ha un piano ambizioso per cambiare le carte in tavola, come si apprende dal trailer: Ser Otto Hightower progetta di dare in sposa a Viserys la propria figlia Alicent, in modo da creare una dinastia che unisca i loro destini e lo scontro tra lui e Daemon Targaryen scatenerà la disputa vista nella serie con le due donne Alicent e Rhaenyra con la sfida dinastica tra la giovane Targaryen e Aegon II, figlio di Alicent e Viserys.

Sarà una "guerra civile" che ha tutte le carte in regola per appassionare come lo show originale.

Il budget degli episodi

Tanti sono i dubbi dei fan sulla bontà di House of Dragon, ma il fatto che HBO abbia scelto di poggiare le fondamenta dello show su un testo già finito da parte dell’autore dovrebbe essere la garanzia sulla qualità della scrittura.

Sembra che la serie potrà contare su un budget monstre da 20 milioni di dollari ad episodio per le prime 10 puntate, ben superiore ai 15 per i sette episodi della stagione finale di Game of Thrones.

Il membro più noto del cast èMatt Smith, il cui casting ha sin da subito attirato le attenzioni di critica e fan. Non è chiaro ancora se lo show avrà una seconda stagione, ma la certezza è che l’arco narrativo de La Danza dei Draghi verrà coperto integralmente.

Nelle idee della HBO ci sono comunque altri prequel di Game of Thrones con l’idea di creare un vero e proprio Westeros World sulla falsariga di quanto realizzato da Amazon con il Signore degli Anelli quindi è probabile che le due saghe siano destinate a darsi battaglia per l’audience a colpi di streaming.

House of Dragon non è stato il primo prequel girato ufficialmente da HBO, ma il primo tentativo di portare sullo schermo “La Lunga Notte” non aveva convinto la produzione che ha preferito andare sul sicuro con la trasposizione di “Fire and Blood”.

Il cast e le date

Il prequel de Il Trono di Spade è ambientato 300 anni prima dei fatti narrati nella serie principale è può contare su un cast composto da Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Fabien Frankel.

Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

House of the Dragon, che debutterà il 21 agosto su HBO Max, è basato sulla scrittura di George R.R. Martin e può contare sulla regia di Ryan Condal e di Miguel Sapochnik, quest’ultimo già regista di tanti episodi di Game of Thrones pluripremiato agli Emmy Awards.