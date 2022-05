Fanno già sognare le prime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 delle puntate che andranno in onda su Rai 1 a settembre. Niente ansia, nel corso di questi mesi trapeleranno senza dubbio altre indiscrezioni e spoiler, che spesso arrivano dagli stessi attori protagonisti della soap, impegnati nelle riprese. Un regalo per i più affezionati, che non vedono l'ora di vedere cosa succederà negli episodi inediti.

Tante le novità che aspettano Salvatore e Anna e non del tutto positive, come hanno fatto intendere sia Emanuel Caserio che Giulia Vecchio, gli attori che interpretano Amato e Imbriani, in alcune recenti interviste.

E poi c'è la questione Guarnieri, che prenderà una piega inaspettata dopo che Adelaide ha deciso di mettere in atto la sua tremenda vendetta. Ora è la co-proprietaria del grande magazzino e ha in mano il futuro economico del commendatore, che ha preferito a lei la giovane Flora.

Prime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Salvatore davanti alla verità

L'ultima puntata della soap si è conclusa con il matrimonio di Salvatore e Anna, che resteranno a Milano dopo che Irene ha accettato di trasferirsi, facendo loro il più bel regalo di nozze. Ma saranno tutte rose e fiori? Assolutamente no, e lo hanno svelato sia Emanel Caserio che Giulia Vecchio.

Salvatore ha sposato Anna, ma non sa ancora come stanno realmente le cose.

Secondi le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Salvo scoprirà che Anna non gli ha detto tutta la verità. Ebbene sì, arriverà il momento in cui il giovane Amato verrà a sapere di chi è davvero figlia la piccola Irene e pare che non la prenderà molto bene. Riuscirà ad andare oltre il suo orgoglio?

Adelaide contro Umberto, spoiler Il Paradiso delle Signore 7

Nell'episodio conclusivo della soap, Dante ha ridato le quote del grande magazzino a chi le aveva sottratte con l'inganno. Umberto era assente, ormai felice con Flora. A firmare i documenti è stata Adelaide che è così diventata co-proprietaria del Paradiso, di fatto socia di Vittorio.

La contessa ha fatto subito un sopralluogo al grande magazzino, elegante e impeccabile come d'abitudine e, abbassandosi gli occhiali neri, ha guardato con aria di sfida l'insegna di ciò che ora è suo per metà. Umberto è fuori, e di certo Adelaide gli darà filo da torcere.

Non si esclude che, pur di farla pagare a Umberto, Adelaide ceda parte delle quote a Marcello, che potrebbe così entrare nel giro e fare la sua scalata sociale, sorprendendo sia Ludovica che Flavia e prendendosi la sua rivincita. Sarebbe davvero interessante vedere come reagirebbe la sua ex fidanzata che, dopo essere stata lasciata, ha accettato di partire per la Grecia con Ferdinando, ovviamente al settimo cielo.