Il nuovo Thor: Love and Thunder è disponibile da oggi, 6 luglio, nelle sale cinematografiche italiane, e Natalie Portman arriverà in Italia per presentarlo.

L'attrice premio Oscar infatti sarà la grande ospite a sorpresa del fan screening event organizzato da Marvel Italia presso il The Space Cinema di Roma a Piazza della Repubblica a partire dalle 20:30.

Nell'annuncio dell'evento vengono indicate tante sorprese e gadget per i fan presenti, inoltre è stata confermata a Blasting News in queste ore anche la presenza dell'attrice.

Il nuovo Thor: Love and Thunder ha il delicato compito di risollevare il box-office italiano, impresa riuscita negli ultimi mesi soltanto al Top Gun Maverick di Tom Cruise e al sequel di Doctor Strange, altro prodotto di casa Marvel.

Le prime recensioni hanno sottolineato la bontà del film diretto da Taika Waititi acclamato dalla critica e dai fan, in particolare proprio per il grande ritorno nella saga di Natalie Portman che era stata la co-protagonista dei primi due capitoli standalone dedicati al "Dio del Tuono". L'attrice compare nel film non soltanto nei panni di scienziata, ma pure in quelli di Mighty Thor potendo per la prima volta battersi al fianco dell'ex fidanzato. I due infatti dovranno vedersela con un avversario davvero temibile: Gorr "Il Macellatore di Dei" magistralmente interpretato da Christian Bale al debutto nell'Universo Cinematografico Marvel. Oltre a lui da segnalare nella pellicola anche il debutto di Russell Crowe nei panni di Zeus, il padre di tutti gli Dei.

Natalie Portman, il saluto in sala è una sorpresa per i fan più appassionati

Oltre ai tanti influencer italiani, tra cui la cosplayer da un milione di follower Himorta, dunque i fan potranno vedere dal vivo anche Natalie Portman al cinema The Space di Roma.

L'attrice ama molto l'Italia: l'ultima volta è stata protagonista al Festival di Venezia per l'anteprima di Jackie di Pablo Larrain.

Stavolta il film è decisamente più commerciale, ma l'entusiasmo dei fan pronti ad abbracciarla è palpabile. La presenza di Portman è un vero regalo da parte della Disney ai suoi fan più fedeli perché fino a poche ore fa non era ancora stata ufficializzata la sua presenza.

Thor: Love and Thunder, che vede anche una partecipazione de I Guardiani della Galassia, segnerà una svolta per il personaggio interpretato da Chris Hemsworth, chiamato a un passaggio di crescita fondamentale per il suo futuro, in cui quasi sicuramente ci sarà una partecipazione anche ne I Guardiani della Galassia Vol. 3.