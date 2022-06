Il magnate britannico Alan Howard, 58 anni, non ha badato a spese per rendere felice la sua sposa Caroline Byron, 33 anni, e ha scelto di ingaggiare Lady Gaga come cantante ufficiale del matrimonio. La notizia che la pop star sarebbe stata presente nella serata andata in scena a Villa Olmo, storica residenza nobile affacciata sul Lago di Como, si è sparsa a macchia d'olio sui social, trovando poi immediata conferma nella serata di sabato 24 giugno.

Alle nozze, avvenute nella serata del 25 giugno, la pop star si è esibita con due dei suoi più grandi successi direttamente dal film "A Star is Born": il primo "Always Remember Us This Way" e il secondo "Shallow", brano grazie al quale è riuscita a conquistare il premio Oscar per la miglior canzone originale.

Un'esibizione da sogno per cui sembrerebbe che il magnate abbia pagato Lady Gaga ben 6 milioni di dollari.

La cantante sarebbe stata accompagnata dal suo solito nutrito gruppo di bodyguard e ha alloggiato nella lussuosa Villa d'Este, dove di ben tre camere prenotate a suo nome due erano riservate ai notevoli abiti che ha indossato durante la serata. Una vera e propria star per il matrimonio più lussuoso che il lago amato dai vip ricordi da molto tempo, anche perché Alan Howard ha affittato la villa sin dal 6 giugno per preparare ogni cosa nei minimi dettagli e la cifra anche qui è stata di quelle da far girare la testa: 1,3 milioni di euro.

Lady Gaga star, ma anche polemiche dei cittadini

Chi non ha gradito tutto questo trambusto è la popolazione locale, sì abituata agli eventi ma di pochi giorni rispetto a quanto fatto dal magnate britannico: "Avremmo capito la chiusura di due o tre giorni per ospitare un evento culturale.

Ma un bene pubblico non può essere sequestrato un mese. I signori ricchi non possono comprare quello che vogliono". In passato Villa Olmo era stata scelta anche come scenario di un esclusivo evento di Dolce e Gabbana, ma il prestigioso sito era stato inaccessibile al pubblico soltanto per tre giorni, mentre in questo caso la struttura tornerà a disposizione dei cittadini nei prossimi giorni dopo oltre 20 giorni di chiusura forzata.

L'allestimento è stato prestigioso: neobarocco stile Versailles, luci scenografiche, fuochi d'artificio, cena preparata da chef stellati, limousine e motoscafi messi a disposizione degli ospiti per chi al passaggio nel parco reso off limits avesse preferito attraccare direttamente via lago. Per Lady Gaga poi si tratta di un ritorno sul lago di Como, visto che la star proprio a Villa Olmo aveva girato alcune delle scene più suggestive del film House of Gucci diretto da Ridley Scott che le ha regalato - grazie all'interpretazione di Patrizia Reggiani - la seconda nomination ai Golden Globe come miglior attrice anche se a sorpresa è stata snobbata dall'Academy.