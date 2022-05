Riccardo e Ida continuano a essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne e, nel corso della puntata trasmessa il 9 maggio su Canale 5, anche Maria De Filippi si è intromessa in questa delicata questione.

A distanza di un po' di settimane dal suo ritorno in studio, Riccardo ha sottolineato di non essere intenzionato a un ritorno di fiamma con Ida, ma al tempo stesso sembra essere geloso dei nuovi rapporti della dama con altri cavalieri.

Nel pomeriggio, quindi, Maria De Filippi ha cercato di capire meglio come sta davvero la situazione e non si è fatta problemi a lanciare frecciatine nei confronti di Guarnieri.

Riccardo e Ida al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri ha ancora una volta ribadito di non voler tornare insieme a Ida, bensì di vederla come una semplice amica e quindi voler costruire un rapporto diverso con lei.

Tuttavia, la dama bresciana ha sottolineato più volte di non riuscire a vederlo come un semplice amico, confermando indirettamente di provare ancora qualcosa nei suoi confronti.

A quel punto, quindi, Riccardo ha colto la palla al balzo per chiedere a Ida di aprirsi completamente nei suoi confronti e di dirgli la verità sui sentimenti che prova.

Maria De Filippi bacchetta e rimprovera Riccardo Guarnieri

Una richiesta che ha fatto perdere le staffe a Tina, la quale sostiene che Riccardo voglia soltanto sentirsi dire quel "ti amo" da Ida, consapevole del fatto di non ricambiare lo stesso sentimento.

La situazione in studio ha assunto dei toni particolarmente accesi e, a quel punto anche Maria è scesa in campo per capire come stessero le cose.

"Ma scusami, lei ha detto: non voglio con i miei ex un rapporto di amicizia. Non capisco cosa vai cercando. L'unica cosa è avere un non-rapporto. Riccardo non hai 10 anni, su", ha sbottato la padrona di casa di Uomini e donne che non si è atta problemi ad assumere le difese della dama Ida Platano.

I fan di U&D sbottano contro Riccardo e appoggiano Maria De Filippi

"Non dovresti avere un turbamento, dovresti essere felice che lei sta bene con Marco", ha aggiunto ancora Maria De Filippi, facendo presente il fatto che a Riccardo non sarebbero per nulla indifferenti le nuove frequentazioni di Ida all'interno dello studio di Uomini e donne.

Immediata anche la reazione dei fan social del programma che si sono scagliati contro il cavaliere del trono over.

"Riccardo manipolatore, ha fatto parlare di se per tutta la puntata", ha sbottato un fan del programma di Maria De Filippi.

"Riccardo cercava solo di far dire ad Ida che è ancora innamorata di lui. Che uomo piccolo", ha sentenziato un altro spettatore social di U&D.