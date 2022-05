Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta la vita degli abitanti di un immaginario quartiere chiamato Acacias 38. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 14 maggio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fra Marcos e Aurelio, sulle prove raccolte da Daniela per incastrare gli Olmedo, sul furto della cassaforte di Marcos e sul losco traffico in cui sono coinvolti Ignacio e Fulgencio.

Marcos manda Anabel in convento

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Genoveva suggerirà ad Aurelio di fidarsi di Felipe, certa che l'avvocato sarà capace di fare uscire Natalia dal carcere. Dopo aver ascoltato quest'ultima chiamare nel sonno Marcos, la dark lady inizierà a chiedersi cosa possa essere successo fra i due in passato. Aurelio e Bacigalupe discuteranno animatamente per strada, arrivando a minacciarsi con le pistole. Anabel interverrà nella disputa, impedendo che lo scontro fra i due uomini si concluda nel peggiore dei modi. Più tardi, Marcos discuterà con la figlia per poi decidere di mandarla qualche giorno in convento. Dopo aver saputo di non essere un orfano, Miguel prometterà ai suoi nonni di non denunciarli, per poi chiederli di rubare la cassaforte di Bacigalupe.

Più tardi, Daniela troverà delle prove contro gli Olmedo per poi essere colta sul fatto da Miguel che le chiederà spiegazioni. Fra i due nascerà una discussione che li porterà a condividere un momento di passione. Il giorno seguente, la serenità di Miguel si guasterà quando giungerà al ristorante e si renderà conto che Daniela se n'è andata, lasciando un biglietto in cui informa gli Olmedo di volerli denunciare.

Alodia si sente male

Dopo aver pubblicato un articolo sul giornale, Antonito verrà invitato dal presidente del governo ad avere un colloquio privato con lui. Alodia continuerà a fantasticare su una possibile vita insieme ad Ignacio, mentre Casilda cercherà di metterla di fronte alla realtà. Seguendo i consigli dell'amica, la giovane metterà in atto un tranello ad Ignacio, riuscendo a capire che il giovane non ha nessuna intenzione di sposarla neanche se fosse incinta.

Poco dopo, Alodia sverrà di fronte a Bellita. Su richiesta di Genoveva, Aurelio si scuserà pubblicamente con Marcos che rifiuterà le sue scuse. Più tardi, Miguel mentirà a Bacigalupe, facendolo uscire di casa permettendo così ai suoi nonni di rubare nella sua cassaforte.

Servante e la sua squadra di Churro Va partiranno alla volta de La Navilla del Rio per partecipare ad un concorso che, alla fine, vinceranno. Roberto e Sabina partiranno alla volta di Istanbul, mentre Miguel deciderà di ritornare in Svizzera. José Miguel scoprirà che Ignacio e Florencio sono coinvolti in un traffico di resti umani. I due giovani, infatti, rubano scheletri al cimitero per poi rivenderli. Mendez verrà ritrovato in un ospedale dove verserà in gravi condizioni.