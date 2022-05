Sono passate poco più di due settimane da quando Luigi ha vinto la ventunesima edizione di Amici e a oggi, in attesa che esca il suo primo album, sul web si parla quasi esclusivamente del suo rapporto con Carola. Dopo essersi detto pronto a riprendere il legame con la ballerina in molte interviste, il giovane ha fatto calare il silenzio su questa faccenda. I fan che aspettano ancora una "reunion" tra i due, tuttavia, d'ora in avanti dovranno fare i conti anche col presunto interesse di Michele Esposito alla danzatrice classica.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Amici

Dalle dichiarazioni che hanno fatto sognare i fan, al silenzio più totale: è questo che hanno vissuto i sostenitori di una "coppia" di Amici nel giro di pochi giorni, ovvero dalla finalissima del 16 maggio a oggi.

Nelle tante interviste che ha rilasciato dopo la sua vittoria, Luigi ha parlato spesso di Carola e di quello che potrebbe accadere in futuro tra loro. Il giovane non ha mai detto chiaramente "no" a un avvicinamento sentimentale alla ballerina, anzi più volte ha ammesso che non vede l'ora di rivederla per riprendere il loro rapporto da dove si è interrotto quando lei è stata eliminata dal programma.

A distanza di poco tempo da queste affermazioni, dei "Caroligi" (così vengono chiamati i due talenti dai loro sostenitori) si sono perse le tracce, anzi su entrambi stanno circolando Gossip che li vorrebbero legati ad altre persone.

Il rumor sul vincitore del ballo di Amici

Da quando è calato il "gelo" tra Luigi e Carola, i siti di gossip hanno cominciato ad occuparsi di loro singolarmente. Negli ultimi giorni, ad esempio, la danzatrice classica è stata accostata ad un altro allievo della ventunesima edizione di Amici.

Complici i tanti complimenti che si sono scambiati a distanza, Puddu e Michele Esposito sono finiti al centro delle chiacchiere per un possibile futuro flirt.

Il vincitore della categoria ballo di quest'anno, inoltre, ha parlato benissimo della collega in tutte le interviste che ha rilasciato dopo la finale: sui social network, inoltre, il ragazzo ha postato vari video dei bassi a due che ha fatto con la sarda al serale.

La giovane non ha ancora commentato questo rumor, ma d'altronde ha evitato di esporsi anche quando in rete si rincorrevano le voci sul suo legame con Luigi, quello che sembra essersi raffreddato parecchio dopo che le telecamere di Canale 5 si sono spente.

Avvistamenti e chiacchiere sui ragazzi di Amici

Anche su Luigi sono circolate chiacchiere dopo la finale di Amici. Complice un video che ha pubblicato Lorella Cuccarini su instagram, per giorni si è parlato di una possibile fidanzata che Strangis avrebbe tenuto segreta per tutta la durata della sua avventura nella scuola.

Le immagini che i fan hanno "vivisezionato", mostravano il cantante intento a scambiare affettuosità (abbracci e forse un bacio sulle labbra) con una ragazza mora che non era di certo Carola.

Insomma, tra i "caroligi" sembra non essersi mosso nulla dopo la fine del programma al quale hanno partecipato. Almeno pubblicamente, infatti, il cantautore e la ballerina non si sono mai fatti vedere insieme, quindi è molto probabile che non si siano neppure incontrati da quando lui è stato proclamato vincitore dell'edizione numero 21 del talent Mediaset.

I sostenitori di questa "coppia" sono un po' delusi da come stanno andando le cose nell'ultimo periodo, soprattutto perché tutti gli altri ragazzi che si sono innamorati nella casetta stanno condividendo con loro sui social molti momenti della loro vita a due: Serena e Albe sono inseparabili, così come Alex e Cosmary, e Sissi e Dario.