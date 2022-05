Da qualche settimana è terminata la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, con un finale ricco di colpi di scena. In particolar modo, la scelta di Gloria di costutirsi per il bene della figlia ha conferito un tocco emozionante alla puntata finale. Ezio, dopo aver letto la lettera di congedo della moglie, si è precipitato al comando dei carabinieri per chiederle le motivazioni del suo gesto. Nel corso delle nuove puntate della soap, Colombo potrebbe venire a sapere che la scelta di Gloria è stata dettata proprio dal ricatto della figlia di Veronica.

Questa scoperta potrebbe mettere il rapporto fra Ezio e Veronica ancora più in crisi, tanto da spingere il padre di Stefania nelle braccia di Gloria. Quest'ultima, infatti, potrebbe evitare la prigione, ed essere finalmente libera di vivere a viso aperto.

Il Paradiso 6: Gloria ogetto del ricatto di Gemma

Il passato doloroso di Gloria Moreau è stato una dei temi principali della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore. La donna, anni prima, fu accusata ingiustamente, tanto da decidere di scappare per evitare di essere arrestata. Ezio, però, ha sofferto molto a causa della scomparsa della consorte, e si è ritrovato solo e con una bambina da crescere. Tuttavia, Gloria non ha mai dimenticato sua figlia, nonostante gli anni di separazione.

Pertanto ha deciso di starle accanto sotto falso nome, facendosi assumere come capo commessa de Il Paradiso. Stefania, sapendo che la madre era morta, non immaginava nemmeno lontanamente che la signorina Moreau potesse essere la donna che l'ha messa al mondo. La verità, però, è venuta a galla, non senza sconvolgimenti da parte della ragazza.

Con il tempo il rapporto fra le due consangunee si è consolidato, ed al contempo anche Ezio si è riavvicinato a Gloria. Il ricatto di Gemma, la quale si è servita del segreto di Gloria per allontanare la sorellastra da Marco, ha cambiato le carte in tavole, costringendo la signorina Moreau ad allontanarsi nuovamente dai suoi affetti.

Ma questa volta Ezio perdonerà Gemma?

Il Paradiso 7: i coniugi Colombo potrebbero vivere il loro amore

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda a partire dal prossimo settembre. Le vicende riprenderanno da dove sono state interrotte, e con molta probabilità si conoscerà il destino di Gloria. Essendo trascorsi molti anni, l'accusa potrebbe essere caduta, in modo da evitare il carcere alla donna. A questo punto sarebbe libera di riprendere in mano la sua vita, a Milano o altrove. Ezio, al contempo, potrebbe decidere di allontanare Veronica, date le continue cattiverie di Gemma. I due coniugi Colombo potrebbero capire di amarsi ancora, e magari, per buttarsi alle spalle tutta questa brutta vicenda, potrebbero decidere di anadre a vivere lontano dalla Lombardia.