Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da domenica 22 a sabato 28 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Maja regalerà un ciondolo con una statuetta di Hubertus a Florian per ringraziarlo di averla salvata dalla grotta. Nel mentre, Max non vorrà suo fratello Gerry alla festa di compleanno e lo lascerà in una baita. Il ragazzo però verrà comunque alla festa e chiederà spiegazioni a Max. Quest'ultimo gli spiegherà di non volerlo perché già in passato ha rovinato i suoi compleanni.

Gerry si mostrerà comprensivo e prometterà che questa volta se ne starà in disparte, ma nonostante ciò, attirerà comunque l'attenzione.

Max non vorrà Gerry alla sua festa

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Maja regalerà Florian un ciondolo con una statuetta di Hubertus, in quanto vorrà ringraziarlo per averla salvata dalla grotta. Poi però Hannes lo verrà a sapere e temerà che in questo modo il rivale possa illudersi di avere ancora speranze con la ragazza.

Nel frattempo, Max vorrà impedire a tutti i costi che Gerry partecipi alla sua festa di compleanno. Proprio per questo motivo, il ragazzo farà in modo che il fratello rimanga in una baita in montagna per tutta la durata della festa.

Poco dopo, Vanessa inizierà a domandarsi dove sia finito Gerry e Max dirà chiaramente alla ragazza che non voleva il fratello alla propria festa. Nel mentre però, Gerry comparirà magicamente alla porta.

Florian avrà una paralisi alla mano e Maja andrà a trovarlo

Successivamente, Florian avrà un dolore alla mano destra che si era ferito quando aveva salvato Maja dalla grotta.

Erik allora spingerà il ragazzo a farsi visitare da un medico. Vogt quindi deciderà di farsi controllare da Michael che gli prescriverà una semplice pomata antinfiammatoria. Il giorno dopo però, Florian non sentirà più la mano.

Nel frattempo, Max cercherà di calmare Gerry e gli spiegherà di non volerlo alla sua festa, perché già in passato il fratello gli ha rovinato tutti i compleanni.

Gerry allora si mostrerà molto comprensivo e prometterà che questa volta non farà nulla e se ne starà in disparte.

Infine, Michael sospetterà che la paralisi alla mano di Vogt sia dovuta da un’infiammazione della ferita e per questo motivo prescriverà al ragazzo un antibiotico. Intanto, Maja verrà a sapere di quanto successo a Florian e lo andrà a trovare e finirà per avvicinarsi a lui pericolosamente.

Allo stesso tempo, Max vorrà trovare un lavoro a Gerry visto e considerato che si tratterà a Bichlheim per un lungo periodo.