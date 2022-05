Il Paradiso delle Signore è terminato da circa due settimane con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Tuttavia le puntate conclusive hanno lasciato anche molti punti interrogativi, ai quali il pubblico vorrebbe dare una risposta. Fra questi c'è quello che riguarda le vicende della giovane Imbriani. Quest'ultima è convolata a nozze con Salvo, senza tuttavia rivelargli la verità riguardo la paternità di Irene. Lo sposo, infatti, è convinto che la bambina sia figlia del defunto Quinto, non immaginando nemmeno minimamente che la moglie nasconda un segreto del genere.

Tuttavia, Salvatore non verrà mai a sapere che Irene è figlia di Massimo? Questo argomento potrebbe tener banco per buona parte della settima stagione, mostrando dei lati inediti dei due novelli sposi.

Il Paradiso 6: Anna sposa Salvatore, ma nasconde un segreto

Anna Imbriani è uno dei personaggi comparsi fin dalla prima serie de Il Paradiso delle Signore. In principio era una ragazza romantica ma arrivista, che sognava il buon partito per fare la bella via, senza preoccuparsi di lavorare. Sembrava averlo trovato in Massimo, un ingegnere con il quale voleva mettere su famiglia. Se non fosse stato che lui una famiglia l'aveva già, e tale scoperta rappresentò un duro colpo per la giovane. Poco dopo aver chiuso la relazione, Anna scoprì di essere incinta di Riva.

Dopo varie peripezie riuscì a lasciare Milano con la bambina e Quinto, un bravo ragazzo innamorato di lei e che farà da padre ad Irene. Per molto tempo non si è parlato più di lei, salvo vederla ricomparire ad inizio sesta stagione. Anna è vedova, ed è tornata a Milano per lavorare, mentre sua figlia vive al paese con la nonna.

La ragazza ha ancora conti in sospeso con Massimo, il quale la tormenta per vedere sua figlia. Ben presto conosce Salvatore, avviando con lui una romantica storia d'amore. Amato ha letteralmente perso la testa per lei, tanto da chiederle di sposarlo. La giovane Imbriani, però, non ha mai avuto il coraggio di raccontare al fidanzato la verità riguardo al padre di sua figlia.

Il Paradiso 7: i novelli sposi potrebbero avere problemi

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, Anna e Salvo si sono sposati, giurandosi amore eterno. Ma quanto durerà la loro felicità? I due, pur essendo innamorati, potrebbero ben presto avere problemi. La ragazza, infatti, non è stata del tutto sincera con il futuro marito, e questo potrebbe non essere un buon viatico per una vita insieme. Salvo, del resto, nonostante il romanticismo non sempre è un tipo accomodante, e qualora dovesse scoprire che Irene è figlia di Massimo potrebbe non prenderla affatto bene.