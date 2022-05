Nuove emozioni saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna narrano che Alodia Exposito cambierà atteggiamento nei confronti della famiglia in quanto incapace di superare la perdita del bambino, che attendeva da Ignacio Quiroga.

Una vita: Alodia diventa altezzosa con le domestiche

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in tv rivelano che Alodia non sarà più la stessa dopo il salto temporale di cinque anni che avverrà dopo l'attentato provocato dagli anarchici ad Acacias 38.

Tutto inizierà quando Bellita e José Miguel saranno costretti ad accogliere Ignacio e la sua sposa, in attesa del restauro di un loro lussuoso appartamento. A tal proposito, Quiroga diventerà un importante dottore mentre Alodia darà l'impressione di essersi dimenticata delle sue povere origini. Difatti, la Exposito si dimostrerà altezzosa nei confronti delle domestiche. La giovane non avrà più rapporti con Casilda e Fabiana (Inma Perez Quiros) e non disdegnerà di maltrattare Maruxina (Isabel Garrido), la nuova domestica dei Dominguez.

Exposito finge di aver superato la perdita del suo bambino

Nelle puntate Spagna di Una vita, Alodia dovrà affrontare un grande dolore. Difatti, la giovane perderà il bambino che aveva indotto Ignacio a sposarla.

Inoltre, Exposito non potrà più restare incinta in quanto rimasta sterile dalla precedente interruzione di gravidanza. Per questo motivo, la giovane fingerà di aver superato il trauma della perdita del figlio, sottolineando che è nata solo per vivere tra gli agi come conviene alla moglie di un medico. Un comportamento, che inizierà ad essere visto male da Bellita, la quale non esiterà a farglielo presente in più occasioni.

In questa circostanza, la Del Campo preciserà alla moglie di Ignacio che Maruxina è una perfetta domestica, non facendo menzione di quando lei era al suo servizio.

Ignacio attratto da Azucena

Nel frattempo, Ignacio dimostrerà di non essere indenne al fascino femminile. Alodia, infatti, andrà su tutte le furie quando vedrà suo marito fare un complimento alla bellissima Azucena, la nipote di Bellita.

Fortunatamente il dottore riuscirà a riportare alla ragione la moglie, diventata nel frattempo sempre più gelosa di lui.

Dall'altra parte, Fabiana, Servante e Casilda sospetteranno che Quiroga abbia intrapreso alcune relazioni clandestine, tanto da credere che Alodia sia stata tradita più volte durante il suo matrimonio.

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Acacias 38 per vedere se Ignacio e Alodia riusciranno a ritrovare l'armonia di un tempo.