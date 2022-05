La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è da poco conclusa, con tanti colpi di scena, ma anche con altrettanti punti interrogativi. Fra questi figura quello legato a chi è il vero padre della piccola Irene. Salvatore e Anna si sono sposati e sembrano essere davvero molto innamorati. La giovane Imbriani, dopo la morte del primo marito, ha avuto una seconda possibilità per essere felice. Tuttavia un terribile segreto potrebbe ben presto minare il loro idillio familiare. La donna, infatti, non ha mai rivelato a Salvo che la bambina non è figlia del defunto marito, ma di un tale Massimo Riva.

Salvatore, del resto, sapendo che Anna è vedova di Quinto, non immagina minimamente che quest'ultima abbia potuto avere una figlia con un altro uomo. Il problema principale è che la giovane Imbriani non si è aperta su questo con il barista nemmeno nel momento in cui sapeva che ben presto sarebbe diventati marito e moglie. La scoperta da parte di Amato della paternità biologica di Irene potrebbe essere uno dei temi principali della settima stagione.

Il Paradiso 6: Anna non ha detto la verità a Salvatore

Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Salvatore ha messo da parte i sentimenti per Gabriella, voltando pagina. Nel suo destino è arrivata Anna, una ragazza madre dal passato doloroso.

La giovane, difatti, avendo precedentemente commesso diversi errori, ha avuto non poche reticenze nel lasciarsi andare con il suo pretendente.

Ciononostante il giovane Amato non si è dato per vinto, perseverando nel suo intento di conquistare la donna. Fra i due è nata una bella storia d'amore e ben presto il socio di Marcello ha instaurato un rapporto paterno con la piccola Irene.

Il problema, però, risulta essere legato proprio alla paternità della bambina. Anna è vedova di Quinto e per la legge Irene risulta figlia del defunto magazziniere. La realtà, però, è ben diversa: biologicamente il padre della ragazzina è Massimo Riva, un uomo sposato con cui Imbriani ebbe una relazione. La donna, nonostante i sentimenti per Salvatore, non ha mai trovato il coraggio di raccontargli come stanno realmente i fatti, forse per timore di essere giudicata.

Un segreto così grande può restare nascosto per sempre, o prima o poi verrà a galla?

Il Paradiso 7: Salvo Amato potrebbe venire a sapere chi è il padre di Irene

Nelle trame de Il Paradiso delle Signore generalmente la verità viene sempre a galla e ciò potrebbe avvenire pure per la questione della paternità biologica di Irene.

Salvatore, infatti, nel corso delle nuove puntate potrebbe scoprire che Anna gli ha mentito, non raccontandogli la storia di Riva. A quel punto il figlio di Agnese, sentendosi preso in giro, potrebbe reagire molto male verso la moglie.