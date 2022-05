L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato a partire dal prossimo settembre 2022, quando riprenderà la programmazione in prima visione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro delle nuove trame, ci saranno in primis le vicende di Gloria che si ritroverà a fare i conti con quel reato commesso anni prima che, questa volta, rischierà di metterla seriamente nei guai. A tal proposito, potrebbe essere fondamentale l'intervento di sua figlia Stefania per salvarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gloria rischia di finire in carcere

Le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore 7 di settembre riportano che per Gloria arriverà il momento della resa dei conti. La donna si è costituita alla polizia e ha confessato che, quando era ancora sposata con Ezio, scelse di salvare una donna partoriente facendo morire il bambino che portava in grembo.

Gloria aveva scelto dunque di aiutare la giovane ad abortire, una pratica che in quegli anni in Italia veniva considerata un reato.

Il reato di Gloria potrebbe essere punito severamente dalla giustizia

A settembre dunque si dovrebbe ripartire dalle vicende di Gloria. Infatti si scoprirà quale sarà il prezzo che la donna dovrà pagare per il reato commesso in passato.

Non si esclude che possa finire in galera e che la figlia Stefania possa fare di tutto per aiutarla.

Dopo la grande prova d'amore di Gloria nei confronti della figlia, questa volta potrebbe essere proprio la ragazza a dare una mano a sua madre.

Stefania potrebbe lottare per sua mamma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Stefania potrebbe lottare con tutte le sue forze per far sì che venga provata l'innocenza della mamma Gloria e per fare in modo che possa lasciare il carcere e tornare in libertà.

Ad aiutare Stefania in questa "missione" potrebbe esserci anche il giovane Marco: sfruttando le conoscenze influenti della sua famiglia, il nipote della contessa potrebbe rivelarsi un valido alleato per Stefania nel suo impegno per far sì che la mamma non resti in galera.

Cosa succederà a questo punto? Nel corso de Il Paradiso delle signore 7 Gloria potrà riabbracciare di nuovo sua figlia e riprendere in mano le redini del loro rapporto? Al momento non sono state diramate le anticipazioni ufficiali, dunque dovremo attendere il ritorno della soap a partire da settembre, quando sarà nuovamente in onda su Rai 1.