L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato nella stagione tv 2022/2023. Le riprese di questo nuovo capitolo partiranno a partire dal 30 maggio e dureranno per tutta la calda estate.

I colpi di scena non mancheranno e, intanto, emergono già le prime anticipazioni su chi ci sarà nel cast e chi invece uscirà di scena.

Tra i confermati spiccano i nomi dei veterani Vittorio Conti, Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide mentre tra gli addii di questa settima stagione, spicca il nome di Beatrice.

Chi ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 7: i nomi confermati

Nel dettaglio, le anticipazioni sul nuovo cast de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Vittorio Conti, il proprietario del celebre grande magazzino, interpretato da Alessandro Tersigni.

In una recente intervista, l'attore ha confermato che sarà presente nel cast della settima serie e ha ammesso che, per il suo personaggio, si augura che possa esserci finalmente una svolta dal punto di vista sentimentale, dopo le numerose delusioni sentimentali che ha provato in questi anni.

Spazio anche alle vicende di Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

Dopo aver chiuso la sua relazione con la contessa, per viversi la favola d'amore insieme a Flora Ravasi, il commendatore rimetterà piede a Milano e dovrà stare molto attento a schivare i colpi bassi che arriveranno dalla contessa, pronta a vendicarsi.

Marco non esce di scena dal cast de Il Paradiso 7

E poi ancora, le anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende della coppia composta da Marco e Stefania.

I due sono riusciti a far trionfare il loro amore, dopo che Gemma ha cercato in tutti i modi di rovinare il loro rapporto e di mettergli i bastoni tra le ruote.

Marco, quindi, non uscirà di scena così come si era vociferato in queste settimane: a smentire queste indiscrezioni è stato proprio l'attore Moisé Curia, che sui social ha precisato che tornerà nuovamente in scena nel cast della settima stagione.

Beatrice Conti esce di scena: anticipazioni Il Paradiso 7

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda Beatrice Conti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, in questo caso, l'attrice Caterina Bertone ha svelato sui social che non farà parte del cast della prossima stagione.

Beatrice, quindi, risulta fuori dalle trame di questo nuovo capitolo della soap pomeridiana di Rai 1, dopo che ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con l'affascinante Dante Romagnoli.

I due, quindi, vivranno la loro storia d'amore lontani da Milano e per il momento non sono previsti nel cast della soap opera, ma non si escludono possibili colpi di scena e clamorosi ritorni in scena nel corso delle puntate future.

Non si esclude poi, che come succede in tutte le stagioni della soap, possano esserci anche delle new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 7, anche se al momento non si hanno ancora dettagli e anticipazioni su questo aspetto.