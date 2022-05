Per la stagione televisiva 2022-2023, arriva su Rai 1 una nuova fiction: il Maresciallo Fenoglio, basata sull'omonima serie di romanzi di Giancarlo Carofiglio. Già dall'inizio del mese di maggio sono iniziate le riprese a Bari.

Trama de Il Maresciallo Fenoglio

Ad interpretare il personaggio principale, ossia il Maresciallo Fenoglio, sarà Alessio Boni, il quale si troverà a risolvere diversi casi di omicidio. La cornice della Serie TV in questione, quindi, cambierà ad ogni puntata a secondo della scena del crimine. Pietro Fenoglio, seppur sia un uomo di mezza età, risulterà essere ancora pieno di energie e guidato dalla sua sete di giustizia.

Tuttavia, a causa di un intervento all'anca sarà costretto a sottoporsi a delle sedute di fisioterapia per la riabilitazione. Nonostante le difficoltà, incontrerà Bruna, la donna per la quale inizierà a provare una certa attrazione. Inoltre, farà la conoscenza anche di un giovane studente, con cui stringerà una forte amicizia.

Altre indiscrezioni su Il Maresciallo Fenoglio

Seppur non si abbiano ancora particolari dettagli in merito al Maresciallo Fenoglio, per il momento è sicuro che verranno trasmessi otto episodi in tutto. Per quanto riguarda il cast completo, invece, non si ha ancora alcuna informazione a riguardo.

In queste ore, però, il protagonista, Alessio Boni, è stato fotografato mentre era alle prese con le registrazioni delle prime scene al Policlinico di Bari.

Informazioni su Alessio Boni, l'attore che interpreterà Il Maresciallo Fenoglio

Alessio Boni, il volto del Maresciallo Fenoglio, è un attore di 55 anni nato a Sarnico. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzarlo in diverse interpretazioni sia cinematografiche che televisive. In particolare, ha preso parte ad alcune serie tv quali "Il nome della rosa", "Di padre in figlia", "Tutti pazzi per amore" e "La compagnia del Cigno".

Oltre ad essere un attore, Alessio Boni ha avuto modo di farsi apprezzare anche come scrittore, pubblicando il suo primo libro: "Mordere la nebbia", uscito nel 2021. Inoltre, risulta essere molto impegnato anche nelle attività sociali, sostenendo e prestando la sua immagine per alcune campagne umanitarie. In particolare, è stato Ambassador per l'UNICEF dal 2005 al 2012.

Ha contribuito a sponsorizzare iniziative dell'Associazione Luca Barbareschi per le malattie rare e dell'AIMA (associazione italiana per la malattia di Alzheimer).

Spesso ha avuto modo di prendere parte a degli spot pubblicitari contro la pedofilia e la violenza sulle donne. Infine, attualmente è impegnato come testimonial per il CESVI Onlus.

Pequel che riguarda a sua vita privata, invece, dalla relazione con Nina Verdelli - più giovane di lui di 18 anni - sono nati due figli: Lorenzo nel 2020 e Riccardo nel 2021.