La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c’è grande attesa per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate della fiction di Rai 1. Nella mattinata di sabato 21 maggio, Pietro Genuardi, che interpreta il ruolo di Armando Ferraris, ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che succederà nella settima edizione. A tal proposito, l’attore ha rivelato che, negli episodi in onda dopo la pausa estiva, ci saranno nuovi personaggi e qualche volto noto, invece, lascerà il cast.

Il Paradiso delle signore 7, Armando Ferraris ci sarà: le parole di Pietro Genuardi

Mancano pochi giorni alle riprese della settima edizione de Il Paradiso delle signore. Il pubblico è curioso di sapere come proseguiranno alcune vicende lasciate in sospeso nell’ultima puntata andata in onda sul piccolo schermo. In particolar modo, Agnese Amato era riuscita a prendere il bouquet di Anna Imbriani e la cosa non è passata inosservata ai telespettatori. Cosa accadrà fra la mamma di Salvatore e Armando Ferraris? La loro storia d’amore proseguirà? I due protagonisti della soap opera saranno presenti? A fare chiarezza ci ha pensato Pietro Genuardi che, nella mattinata di sabato 21 maggio, nella trasmissione "Il caffè di Rai 1" ha rivelato che lui sarà presente nel cast della famosa fiction.

Il Paradiso delle signore 7: il personaggio di Armando c’è e ci saranno nuovi ingressi nel cast

Armando Ferraris, quindi, sarà presente nella settima stagione de Il Paradiso delle signore. I telespettatori della soap, pertanto, continueranno a vedere il capo magazziniere del negozio diretto da Vittorio Conti. Per quanto riguarda, invece, gli altri membri del cast, Pietro Genuardi ha rilasciato una dichiarazione, in merito a nuovi ingressi, affermando: ''Grande successo, fortunatamente, per il personaggio di Armando Ferraris, non posso anticipare niente, ci saranno nuovi ingressi''.

L’attore, però, non ha rivelato quali saranno i nuovi colleghi che saranno sul set con lui nelle puntate in onda sul piccolo schermo a partire da settembre.

Il Paradiso delle signore 7, alcuni volti noti lasceranno il cast: le parole dell’attore di Armando

Pietro Genuardi, oltre a parlare di nuovi ingressi, però, ha rilasciato dichiarazioni riguardo al futuro di alcuni volti noti della soap opera.

A tal proposito, l’interprete di Armando Ferraris ha dichiarato: "Ci sarà qualche dipartita". Chi lascerà il cast della fiction? Al momento, è presto sapere cosa succederà e, pertanto, è possibile solo fare alcune ipotesi. In passato, Clelia e Luciano erano andati via, perché la storyline dei loro personaggi era terminata. Infatti, dopo avere superato le difficoltà per stare insieme, la coppia aveva lasciato Milano. Anche Stefania e Marco hanno superato ostacoli per riuscire a fidanzarsi, saranno loro i volti noti che lasceranno il capoluogo milanese? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della fiction Rai.