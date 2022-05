Ci saranno tante novità nelle puntate di Brave & Beautiful che andranno in onda dal 23 al 27 maggio su Canale 5. Gli spoiler della soap rivelano che Hulya cercherà di entrare nelle grazie di Tahsin. Suhan, invece, verrà rapita da Turan.

Anticipazioni Brave & Beautiful 23-27 maggio: Hulya cerca di sedurre Tahsin

Le anticipazioni di Brave & Beautiful dal 23 al 27 maggio riportano che Hulya si infilerà nel letto di Tahsin per provare a farlo cadere in tentazione. Una mossa, questa, che non verrà apprezzata dal padre di Suhan, il quale deciderà di mandarla via dalla sua tenuta.

Korhan porterà a casa Reyhan. I rapporti tra la nuova domestica e Cahide saranno fin da subito tesi. Adalet fingerà di sentirsi male in prigione. A questo punto, le guardie carcerarie si adopereranno per accompagnarla in infermeria. In questa circostanza, Soyozlu riuscirà ad imposessarsi di alcuni sonniferi.

Mihriban si impegnerà a fondo per scrivere un discorso volto a convincere gli elettori a votarla come sindaca. Tahsin, però, cercherà in tutti i modi di innervosirla.

Cesur fa rapire Riza

Negli episodi di Brave & Beautiful del 23-27 maggio, Mihriban cercherà l'appoggio di Cesur per organizzare la campagna elettorale. Di conseguenza, la donna punterà a far sì che sia proprio lui ad aprire il comizio.

Cesur, a questo punto, proverà a convincere i cittadini ad eleggere la madre di Bulent a sindaca, in quanto garantirebbe un futuro senza ingiustizie. Un'atmosfera serena che però verrà interrotta da Tahsin, il quale tenterà di far passare gli abitanti del paese dalla sua parte, lanciando monete d'oro dal palco.

Cesur farà rapire Riza per poi rinchiuderlo in una gabbia simile a quella in cui ha trovato la morte Fugen.

Un modo, questo, per costringere Soyozlu a raccontare la verità. La notizia del sequestro del fratello di Adalet si diffonderà in poco tempo in tutto il paese.

Serhat penserà che Cesur sia coinvolto nella faccenda, ma i due poliziotti incaricati di pedinarlo affermeranno che l'uomo non si è mai allontanato dall'officina di Rifat.

Suhan presa in ostaggio da Turan

Necla aiuterà Adalet a scappare dall'ospedale. La donna si nasconderà nello chalet di Tahsin, il quale la raggiungerà dopo essere stato avvisato dall'infermiera. Soyozlu cercherà di convincere il marito ad organizzare una fuga all'estero. Korludag rifiuterà la proposta, essendo deciso a restare in Turchia per proteggere la figlia da Riza.

Cesur si rifiuterà di liberare Riza nonostante le implorazioni di Suhan. Il sequestratore però dovrà cambiare idea quando l'ex moglie verrà presa in ostaggio da Turan. Korludag, in realtà, aveva finto il suo rapimento per evitare che l'ex marito finisse in galera. Un piano che verrà sventato da Cesur grazie ad una telecamera posizionata nella stanza.

Riza e Adalet si incontreranno nel bosco dove avranno una colluttazione. La donna minaccerà il fratello con una pistola, dicendogli che merita di morire per il male che ha fatto a Tahsin.