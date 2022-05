Che cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda a settembre? Iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulle anticipazioni e diversi indizi si sono evinti dall'ultima puntata della soap andata in onda il 29 aprile su Rai 1. Purtroppo Marcello ha lasciato Ludovica, anche se si è pentito subito dopo. Un pentimento che è arrivato troppo tardi, visto che la sua ormai ex fidanzata ha deciso di partire con Ferdinando, cercando di dimenticare questa immane sofferenza. In tutta questa complicata storia, potrebbe infilarsi Adelaide e ora vi spieghiamo perché.

Marcello e Ludovica addio ne Il Paradiso delle Signore

Era nell'aria da tempo la decisione di Marcello di lasciare Ludovica. La ama alla follia, ma si sente inadeguato al suo fianco. Lui è un cameriere, lei la figlia di una nobile, anche se ora squattrinata. Ceti e modi concepire la vita forse troppo diversi, che nemmeno l'amore forse è riuscito a colmare.

A complicare la cose anche Flavia, che ha fatto sentire Marcello un perdente in più occasioni e, in particolare, quando ha finto di dover essere operata a caro prezzo. Il buon Barbieri le offerto persino l'ipoteca della Caffetteria, rimediando solo un infido sorrisetto di commiserazione.

E così, dopo essersi dimesso dal suo incarico al Circolo, Marcello ha lasciato Ludovica, che mai si sarebbe immaginata una cosa simile.

Il piano di Adelaide sarà senza pari

Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7, la contessa è diventata proprietaria delle quote del grande magazzino che Umberto aveva ceduto a Dante sotto ricatto.

Ed è proprio da qui che partirà la vendetta di Adelaide ai danni di Umberto, che lascia tutto per fuggire con Flora, la donna che ha scelto a costo di perdere ogni cosa.

Quando Marcello si presenta a casa Bergamini per fare marcia indietro con Ludovica, ecco che trova Adelaide. La contessa è chiara: se vuole riconquistare la bella Brancia, non deve usare sotterfugi ma prendere in mano il timone della sua vita. E forse, sa come fare.

Marcello diventa ricco? Il Paradiso delle Signore 7

Barbieri è stanco di stare in disparte e vuole ascoltare il consiglio di Adelaide.

Farà di tutto per riavere Ludovica. Vuole un uomo al suo livello? Ebbene, lo diventerà.

La vendetta di Adelaide potrebbe proprio includere Marcello, al quale vendere le quote di Umberto che, in questo modo, resterebbe con le tasche vuote.

Barbieri diventerebbe un pezzo importante e di certo non farebbe più il cameriere al Circolo. Flavia non avrebbe più nulla da obiettare e, a quel punto, starà a Ludovica scegliere se tornare con l'ex fidanzato o proseguire per la sua strada.